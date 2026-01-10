Nga phóng tên lửa Oreshnik, Ukraine kêu gọi các đồng minh gia tăng sức ép

Ukraine đã kêu gọi các đồng minh gia tăng sức ép đối với Nga sau khi Moscow tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa, trong đó có việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mới Oreshnik nhằm vào khu vực miền tây nước này, gần biên giới Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga được triển khai tại Belarus, ngày 30 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo phía Ukraine, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trong đêm ngày 8/1 nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine, sử dụng hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, tên lửa Nga tập kích thành phố Lviv đã bay với tốc độ khoảng 13.000km/h theo quỹ đạo đạn đạo.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/1 xác nhận đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mới Oreshnik cùng các loại vũ khí khác trong đợt tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công là hành động đáp trả một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước, điều mà Kiev bác bỏ. Moscow cho biết đợt tấn công mới nhất còn bao gồm các tên lửa phóng từ mặt đất và trên biển, nhằm vào hạ tầng then chốt của Ukraine.

Các nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy tại một tòa nhà bị hư hại ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 9 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AP.

Trước diễn biến mới, Ukraine kêu gọi các đồng minh tăng cường sức ép đối với Nga, coi việc sử dụng vũ khí mới gần biên giới EU và NATO là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội: “Một cuộc tấn công gần biên giới EU và NATO như vậy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trên lục địa châu Âu và là một phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Chúng tôi yêu cầu những phản ứng mạnh mẽ đối với hành động của Nga”. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas nhận định đây là thông điệp cảnh báo gửi tới châu Âu và Mỹ.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm tiếp tục được thảo luận, Nga hôm 9/1 đã bác bỏ kế hoạch của châu Âu nhằm triển khai lực lượng sau lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo các lực lượng này có thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Thuý Hà

Nguồn: Al Jazeera