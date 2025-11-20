Đại diện EU cảnh báo về Kế hoạch Hòa bình Nga-Ukraine

Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

(Baothanhhoa.vn) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) vừa cảnh báo rằng châu Âu và Ukraine cần ủng hộ một thỏa thuận hòa bình với Nga để thỏa thuận này có hiệu quả.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) vừa cảnh báo rằng châu Âu và Ukraine cần ủng hộ một thỏa thuận hòa bình với Nga để thỏa thuận này có hiệu quả.

Ảnh: EP

Phát biểu trước cuộc họp Hội đồng Đối ngoại tại Brussels (Bỉ) ngày 20/11, Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh cho biết: "Điều mà chúng tôi, với tư cách là người châu Âu, luôn ủng hộ là một nền hòa bình lâu dài và công bằng, chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực để đạt được điều đó. Tất nhiên, để bất kỳ kế hoạch nào thành công, cần có sự tham gia của Ukraine và châu Âu."

Bà Kaja Kallas cho biết thêm: "Chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc chiến này chỉ có một kẻ xâm lược và một nạn nhân, chúng ta chưa nghe thấy bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Nga."

Bà nói thêm: "Nếu Nga thực sự muốn hòa bình, họ đã có thể đồng ý ngừng bắn vô điều kiện từ lâu rồi."

Thông tin này xuất hiện sau khi có báo cáo Mỹ đang hợp tác với Nga để soạn thảo các kế hoạch mới nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Kế hoạch này có thể yêu cầu Kyiv nhượng lại một phần khu vực Donbas cho Moscow, cùng với nhiều nhượng bộ quan trọng khác.

Ukraine và châu Âu luôn lo ngại có thể bị loại khỏi các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian trực tiếp với Nga có thể gây tổn hại đến lợi ích của họ.

