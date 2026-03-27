Tổng thống Phần Lan: Căng thẳng Trung Đông “không phải vấn đề của NATO”

Căng thẳng tại Trung Đông “không phải là vấn đề của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” bởi liên minh này là một tổ chức phòng thủ, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu ngày 26/3.

Thủ tướng Iceland Kristrún Mjöll Frostadóttir, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tham dự cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Lực lượng viễn chinh chung JEF ở Helsinki, Phần Lan. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp (JEF) tại Helsinki, ông Stubb cho biết: “Chúng tôi tiếp cận mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương một cách rất thực tế. Một phần dựa trên giá trị, nhưng hiện nay phần lớn dựa trên lợi ích. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đã khác so với trước đây. Chúng ta nên hợp tác trong những vấn đề có điểm chung rõ ràng và lợi ích chung như quốc phòng, NATO... “. Ông nói thêm: “Liên quan đến xung đột tại Iran, đây không phải là vấn đề của NATO bởi NATO là một liên minh phòng thủ...Tất nhiên, khi xung đột kết thúc, có thể sẽ có những quốc gia sẵn sàng hỗ trợ duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz. Đó là một trong những lý do Phần Lan, Na Uy... tham gia tuyên bố về vấn đề này cùng với 31 quốc gia khác. Chúng tôi sẽ xử lý tình hình từng bước một và tiếp tục làm việc với phía Mỹ.”

Phát biểu cùng ông Stubb, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết: “Tôi xin nhắc lại quan điểm của Na Uy ngay từ đầu: đây không phải là cuộc xung đột của chúng tôi. Tình hình này do Mỹ và Israel khởi xướng mà không có tham vấn, và chúng tôi cho rằng xung đột cần sớm kết thúc”

Hội nghị tại Helsinki quy tụ lãnh đạo 10 quốc gia thành viên Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Ảnh: flickr.com.

Hội nghị tại Helsinki quy tụ lãnh đạo 10 quốc gia thành viên Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Đây là liên minh do Anh dẫn dắt tập trung vào an ninh hàng hải, đặc biệt tại khu vực Bắc Âu và Baltic.

Trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo cho biết cuộc khủng hoảng Trung Đông đã làm nổi bật tầm quan trọng của an ninh hàng hải và các tuyến thương mại thiết yếu đối với sự thịnh vượng và an ninh chung.

Theo tuyên bố, các quốc gia thuộc Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp sẽ tăng cường năng lực răn đe và các hoạt động trong thời bình, bao gồm nỗ lực đối phó với các mối đe dọa lai và ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh.

Các bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại khu vực Bắc Cực, vùng Cực Bắc, Bắc Đại Tây Dương và Biển Baltic, những khu vực được coi là không gian địa chiến lược trọng yếu mà các nước cùng quan tâm, tuyên bố nêu rõ.

Ngoài ra, theo tuyên bố các nhà lãnh đạo thuộc Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp tái khẳng định cam kết đối với an ninh châu Âu và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, The Guardian.