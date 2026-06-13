Nga thiết lập các điểm phóng UAV mới gần biên giới Belarus

Nga đã triển khai ít nhất 5 cơ sở phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công mới tại các khu vực giáp biên giới Belarus, làm thay đổi đáng kể cục diện các mối đe dọa trên không trong cuộc xung đột hiện nay với Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh được công bố ngày 12/6 cho thấy các cơ sở này được xây dựng tại các tỉnh Bryansk, Oryol và Smolensk của Nga. Ảnh: Radio Svoboda

Theo hình ảnh vệ tinh được công bố ngày 12/6, các cơ sở này được xây dựng tại các tỉnh Bryansk, Oryol và Smolensk của Nga, trong đó một số địa điểm chỉ cách biên giới Belarus vài kilômét.

Đáng chú ý, một tổ hợp đặt gần làng Tsymbulovo thuộc tỉnh Oryol được các nguồn tin Nga mô tả là một trong những trung tâm điều hành UAV lớn nhất thế giới.

Việc đưa vào hoạt động các điểm phóng mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian bay của UAV hướng tới thủ đô Kiev cũng như các khu vực miền Tây Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự, Nga ngày càng tận dụng các hành lang bay qua hoặc men theo khu vực biên giới Belarus trong các chiến dịch tập kích đường không quy mô lớn.

Giới chức quân sự Ukraine nhận định phần lớn UAV Nga tham gia các đợt tấn công tập trung hiện nay đều di chuyển qua không phận Belarus hoặc dọc theo đường biên giới giữa Belarus và Ukraine trước khi tiếp cận mục tiêu.

Phần lớn UAV Nga tham gia các đợt tấn công tập trung hiện nay đều di chuyển qua không phận Belarus. Ảnh: Radio Svoboda

Trong khi đó, phía Ukraine khẳng định vẫn đang theo dõi chặt chẽ các tuyến đường bay áp sát biên giới Belarus, song chưa có kế hoạch mở rộng phạm vi tác chiến sang lãnh thổ nước này.

Liên quan đến hoạt động tăng cường hiện diện quân sự của Nga tại khu vực biên giới phía Tây Bắc, truyền thông quốc tế cũng cho biết Moscow đang xây dựng một căn cứ quân sự mới tại Novaya Vilga, gần thành phố Petrozavodsk và không xa biên giới với Phần Lan.

Sau chuyến kiểm tra của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Pavel Fradkov, giới chức Nga xác nhận khu căn cứ này sẽ tiếp tục được mở rộng, bao gồm hơn 50 công trình khác nhau như khu nhà ở, cơ sở thể thao và các hạng mục phục vụ hậu cần, nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai lực lượng lâu dài tại khu vực.

Vân Bình