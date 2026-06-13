Pakistan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục 10,8 tỷ USD

Pakistan vừa thông báo tăng ngân sách quốc phòng khoảng 18% lên mức 3.000 tỷ rupee (tương đương 10,8 tỷ USD) cho năm tài khóa tới, trong bối cảnh chính phủ nước này nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia trước các thách thức khu vực đang biến động nhanh.

Pakistan tăng 18% ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa mới, lên 10,8 tỷ USD. Ảnh: 24news.

Bộ trưởng Tài chính Muhammad Aurangzeb cho biết khoản phân bổ này thể hiện cam kết của chính phủ đối với quốc phòng, đồng thời khẳng định đây là một trong những trách nhiệm trọng yếu của nhà nước.

Theo ngân sách mới, chi tiêu quốc phòng của Pakistan tăng từ 2.550 tỷ rupee (khoảng 9,2 tỷ USD) lên 3.000 tỷ rupee trong năm tài khóa 2026–2027.

Trong khi đó, một quan chức chính phủ Pakistan cho biết mức tăng phản ánh sự thay đổi của hình thái chiến tranh hiện đại, với việc gia tăng vai trò của máy bay không người lái, vũ khí dẫn đường chính xác, an ninh mạng, tác chiến điện tử và hệ thống phòng không tiên tiến.

Theo giới phân tích, chi phí quốc phòng tăng còn xuất phát từ giá nhiên liệu, tiền lương, đạn dược và trang thiết bị nhập khẩu, trong khi mục tiêu của Islamabad là duy trì năng lực răn đe thay vì mở rộng quy mô quân sự.

Các chuyên gia an ninh nhận định Pakistan tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, bao gồm căng thẳng với Ấn Độ, tình hình bất ổn tại khu vực biên giới Afghanistan và các mối đe dọa từ lực lượng cực đoan. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội sau cuộc đối đầu năm 2025, khiến Pakistan buộc phải điều chỉnh ngân sách để đáp ứng yêu cầu an ninh mới trong khu vực.

Pakistan đang đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng trở lại, do giá dầu tăng mạnh sau cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ngân sách cũng cho thấy những thách thức tài khóa kéo dài. Trả nợ tiếp tục là khoản chi lớn nhất của chính phủ, với hơn 8.000 tỷ rupee dành cho thanh toán lãi vay. Theo số liệu chính thức, khoảng 70 rupee trên mỗi 100 rupee thu được từ Cục Thuế Liên bang được chi cho việc trả lãi nợ trước khi nguồn vốn được phân bổ cho các lĩnh vực như y tế và giáo dục. Chính phủ Pakistan đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 4% trong năm tài khóa tới, trong khi lạm phát được dự báo trung bình ở mức 8,2%. Nguồn thu thuế dự kiến đạt 15.264 tỷ rupee, trong khi thu ngoài thuế ước tính khoảng 5.336 tỷ rupee.

Thúy Hà