NATO xây dựng phương án dự phòng khi Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh

NATO đang xây dựng các phương án bảo đảm an ninh cho châu Âu trong trường hợp Mỹ cắt giảm một phần lực lượng và khí tài quân sự dành cho liên minh, khi Washington ngày càng tập trung nguồn lực cho các thách thức an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các binh sĩ đứng cạnh các phương tiện quân sự và cờ tại một trung tâm chỉ huy di động của NATO gần Szypliszki, Ba Lan, vào ngày 7/7/2022. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin NATO, những điều chỉnh của Mỹ có thể ảnh hưởng đến Mô hình Lực lượng NATO, cơ chế xác định các lực lượng và năng lực quân sự mà liên minh có thể huy động trong trường hợp khủng hoảng hoặc xung đột. Các khí tài có khả năng bị cắt giảm bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra biển, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay không người lái.

Một số hãng truyền thông phương Tây cũng cho biết, Washington đang xem xét thu hẹp các năng lực tấn công tầm xa bố trí cho NATO tại châu Âu, trong đó có máy bay ném bom chiến lược và các khí tài hải quân chủ lực.

Tướng Alex Grynkewich, Tư lệnh Tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu khẳng định, Mỹ vẫn cam kết cung cấp những năng lực thiết yếu cho liên minh. Song, ông nhấn mạnh NATO cần tập trung phát triển các năng lực có thể triển khai nhanh, mở rộng nhanh và duy trì lâu dài nhằm tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ.

Lực lượng quân sự NATO tại cuộc tập trận “Steadfast Dart 2025” tại Khu huấn luyện Smardan, ở Smardan, đông nam Romania, ngày 19/2/2025. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh đó, các nước châu Âu cùng Canada cũng đang đẩy mạnh đầu tư quốc phòng nhằm tăng cường khả năng tự chủ chiến lược và bù đắp khoảng trống tiềm tàng từ việc Washington điều chỉnh ưu tiên an ninh.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte trước đó nhận định, việc Mỹ chuyển một phần trọng tâm chiến lược sang châu Á là điều đã được dự báo từ lâu và các đồng minh châu Âu cần sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh của lục địa.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, trong khi NATO đang đẩy mạnh các kế hoạch tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tập thể trong những năm tới.

Minh Phương