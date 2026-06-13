EU đạt thỏa thuận “mở khóa” đàm phán gia nhập cho Ukraine và Moldova

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận mở vòng đàm phán đầu tiên về việc gia nhập khối đối với Ukraine và Moldova, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài hai năm đối với tiến trình này.

Cờ liên minh Châu âu EU. Ảnh: Euronews

Theo thỏa thuận đạt được ngày thứ Sáu tại Brussels bởi các đại sứ EU, hai quốc gia ứng cử viên sẽ chính thức bước vào giai đoạn đầu tiên của tiến trình đàm phán gia nhập, được gọi là “cụm nền tảng”.

Quyết định này bao gồm một lộ trình về nhà nước pháp quyền cùng kế hoạch hành động liên quan đến quyền của các nhóm thiểu số – vốn là điểm gây tranh cãi chính giữa Budapest và Kyiv. Kế hoạch đã được điều chỉnh sau các vòng tham vấn giữa các bên.

Bước đi chính thức sẽ được thực hiện vào ngày 15/6 tại Luxembourg, nơi EU sẽ tổ chức các hội nghị liên chính phủ riêng rẽ với Ukraine và Moldova.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trong tuyên bố chung nhấn mạnh đây là sự ghi nhận “quyết tâm, lòng dũng cảm và nỗ lực cải cách” của hai quốc gia, ngay cả trong bối cảnh đầy thách thức.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) Ảnh: AFP

Phản ứng trước quyết định này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây là “sự hỗ trợ chính trị và tinh thần quan trọng” đối với người dân Ukraine. Ông nhấn mạnh Ukraine đang tự vệ và đồng thời bảo vệ toàn bộ châu Âu – ý tưởng về một châu Âu thống nhất, tự do và hòa bình.

Theo quy trình, tiến trình gia nhập EU gồm 6 nhóm nội dung chính và 33 chương đàm phán. “Cụm nền tảng” là bước mở đầu, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như pháp quyền, quyền con người và hệ thống tư pháp.

Ukraine đặt mục tiêu mở toàn bộ các cụm đàm phán trong mùa hè này nhằm tạo tín hiệu tích cực đối với người dân trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Mục tiêu này cũng nhận được sự ủng hộ từ Ủy ban châu Âu và một số quốc gia thành viên.

Vân Bình