Trung Quốc phản đối mạnh mẽ danh sách “công ty quân sự” mới của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 13/6 bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị coi là “công ty quân sự”, cho rằng động thái này gây tổn hại đến quan hệ kinh tế - thương mại song phương và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị coi là “công ty quân sự”. Ảnh: XINHUA

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng động thái của phía Mỹ đã đi ngược lại những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời làm tổn hại đến lợi ích tổng thể của quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Theo người phát ngôn, Washington tiếp tục mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực nhà nước để gây sức ép và hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc mà Bắc Kinh cho là không có cơ sở chính đáng.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định biện pháp trên không chỉ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc mà còn làm gián đoạn trật tự kinh tế - thương mại quốc tế, tác động tiêu cực đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Phía Mỹ cần ngay lập tức chấm dứt các hành động sai lầm, hủy bỏ các biện pháp liên quan và quay trở lại quỹ đạo xây dựng quan hệ Trung Quốc - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nếu Mỹ tiếp tục duy trì các biện pháp này, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước.

Trước đó, ngày 8/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố phiên bản mới nhất của “Danh sách doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc”, bổ sung hơn 10 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc như tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm trực tuyến Baidu cùng các hãng sản xuất ô tô BYD và NIO vào danh sách các doanh nghiệp mà Washington cho rằng đang hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Động thái mới tiếp tục cho thấy những bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và an ninh, bất chấp những nỗ lực duy trì đối thoại giữa hai bên thời gian qua.

Bích Hồng