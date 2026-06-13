Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Tổng thống Erdogan: Xung đột tại Trung Đông gây ra “cái giá kinh tế nặng nề”

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho rằng các cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông tiếp tục gây ra “cái giá kinh tế nặng nề” đối với khu vực, trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn.

Tổng thống Erdogan: Xung đột tại Trung Đông gây ra “cái giá kinh tế nặng nề”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho rằng các cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông tiếp tục gây ra “cái giá kinh tế nặng nề” đối với khu vực, trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn.

Tổng thống Erdogan: Xung đột tại Trung Đông gây ra “cái giá kinh tế nặng nề”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại lễ khánh thành một số dự án ở Istanbul ngày 12/6. Ảnh: Qatar news Agency

Phát biểu tại lễ khánh thành một số dự án ở Istanbul ngày 12/6, ông Erdogan nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn đặc biệt phức tạp, khi các cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông mô tả bối cảnh hiện tại là thời điểm mà “tiếng tên lửa và bom đạn lấn át tiếng khóc của trẻ em”, đồng thời nhấn mạnh mức độ khó đoán định của tình hình an ninh quốc tế.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, ngay cả khi cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn chưa kết thúc, khu vực Trung Đông đã và đang phải gánh chịu thêm những tác động kinh tế và an ninh mới từ các điểm nóng xung đột khác.

Tổng thống Erdogan: Xung đột tại Trung Đông gây ra “cái giá kinh tế nặng nề”

Giao tranh và bạo lực tiếp tục leo thang tại Gaza và Lebanon. Ảnh: Qatar news Agency

Ông cũng đề cập tình hình tại Gaza và Lebanon, nơi giao tranh và bạo lực tiếp tục leo thang. Theo ông Erdogan, tình trạng hiện nay cho thấy mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khu vực Biển Đen vẫn tồn tại nhiều bất ổn, trong khi Đông Địa Trung Hải tiếp tục chứng kiến các diễn biến địa chính trị phức tạp.

Ông nhận định khu vực và thế giới đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất kể từ sau Thế chiến II, khi các cuộc khủng hoảng diễn ra liên tiếp và chưa được giải quyết triệt để.

Trong bối cảnh đó, ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng. Ông nhấn mạnh giải pháp chính trị và đối thoại vẫn là con đường duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng khu vực mở rộng, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tất cả các bên liên quan.

Vân Bình

Từ khóa:

#Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan #Khu vực Trung Đông #Xung đột #Kinh tế #An ninh #Toàn cầu #Nghiêm trọng #Chính trị #Địa trung hải

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ bắn hạ nhiều UAV của Iran gần eo biển Hormuz

Mỹ bắn hạ nhiều UAV của Iran gần eo biển Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Mỹ cho biết, đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran trong khu vực gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về một thỏa thuận chấm dứt xung đột đang có những diễn biến mới.
Cuba công bố gói cải cách kinh tế quy mô lớn

Cuba công bố gói cải cách kinh tế quy mô lớn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa công bố một loạt cải cách kinh tế sâu rộng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng hoạt động đầu tư và từng bước tự do hóa nền kinh tế, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này tiếp tục đối mặt với các biện pháp cấm vận và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh