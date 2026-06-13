Tổng thống Erdogan: Xung đột tại Trung Đông gây ra “cái giá kinh tế nặng nề”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho rằng các cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông tiếp tục gây ra “cái giá kinh tế nặng nề” đối với khu vực, trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại lễ khánh thành một số dự án ở Istanbul ngày 12/6. Ảnh: Qatar news Agency

Phát biểu tại lễ khánh thành một số dự án ở Istanbul ngày 12/6, ông Erdogan nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn đặc biệt phức tạp, khi các cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông mô tả bối cảnh hiện tại là thời điểm mà “tiếng tên lửa và bom đạn lấn át tiếng khóc của trẻ em”, đồng thời nhấn mạnh mức độ khó đoán định của tình hình an ninh quốc tế.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, ngay cả khi cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn chưa kết thúc, khu vực Trung Đông đã và đang phải gánh chịu thêm những tác động kinh tế và an ninh mới từ các điểm nóng xung đột khác.

Giao tranh và bạo lực tiếp tục leo thang tại Gaza và Lebanon. Ảnh: Qatar news Agency

Ông cũng đề cập tình hình tại Gaza và Lebanon, nơi giao tranh và bạo lực tiếp tục leo thang. Theo ông Erdogan, tình trạng hiện nay cho thấy mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khu vực Biển Đen vẫn tồn tại nhiều bất ổn, trong khi Đông Địa Trung Hải tiếp tục chứng kiến các diễn biến địa chính trị phức tạp.

Ông nhận định khu vực và thế giới đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất kể từ sau Thế chiến II, khi các cuộc khủng hoảng diễn ra liên tiếp và chưa được giải quyết triệt để.

Trong bối cảnh đó, ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng. Ông nhấn mạnh giải pháp chính trị và đối thoại vẫn là con đường duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng khu vực mở rộng, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tất cả các bên liên quan.

Vân Bình