Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Chỉ triển khai dự án khi bảo đảm nguồn lực, tính khả thi, tránh dàn trải, kéo dài

Chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đặt ra yêu cầu: Đối với các dự án, đề án đặc biệt quan trọng, có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội và tác động đến đời sống Nhân dân, thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng, làm rõ nguồn lực và tính khả thi; đồng thời, chỉ triển khai các bước tiếp theo phù hợp với khả năng bố trí vốn, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, kéo dài tiến độ hoặc vượt khả năng cân đối nguồn lực.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 31.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kỳ vọng về một trục giao thông kết nối trọng điểm

Một trong những nội dung trọng tâm được xem xét tại hội nghị là chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông nối từ đường bộ ven biển đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa.

Sở Xây dựng báo cáo tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông nối từ đường bộ ven biển đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tờ trình, dự án nhóm A có chiều dài khoảng 64,2km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.700 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tuyến đường được kỳ vọng hình thành trục giao thông Đông - Tây kết nối khu vực miền núi với đồng bằng và ven biển, liên kết các tuyến giao thông trọng điểm quốc gia, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quá trình hoàn thiện hồ sơ phải đánh giá toàn diện sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp và các quy hoạch liên quan; làm rõ nhu cầu sử dụng đất, nhất là đất lúa, đất rừng, đất ở; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; khả năng cung ứng vật liệu xây dựng; giải pháp bảo vệ môi trường, thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông cũng như tác động đến dân cư, sản xuất và hạ tầng hiện hữu.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án dự kiến sử dụng 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vì vậy UBND tỉnh cần tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để xác định rõ khả năng cân đối, bố trí vốn.

“Chỉ triển khai các bước tiếp theo phù hợp với khả năng bố trí vốn, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, kéo dài tiến độ hoặc vượt khả năng cân đối nguồn lực”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và phù hợp của toàn bộ nội dung báo cáo theo quy định của pháp luật.

Hình thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến đối với Đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đặt mục tiêu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo hướng hiện đại, chuyên sâu và đồng bộ về nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống quản trị tiên tiến. Qua đó, từng bước trở thành trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước; phấn đấu đến năm 2045 trở thành bệnh viện thông minh, có năng lực chuyên môn ngang tầm các trung tâm y tế uy tín trong khu vực và thế giới.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Đề án xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: nâng cao hiệu quả quản lý điều hành; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư thiết bị y tế hiện đại; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; phát triển kỹ thuật chuyên sâu; quản lý chất lượng toàn diện và xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả tài chính y tế.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất chủ trương để UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao và từng bước xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án theo hướng bảo đảm mục tiêu rõ ràng, lộ trình khả thi, nguồn lực phù hợp và có tính đồng bộ.

Trong đó, cần thống nhất số liệu về nhu cầu kinh phí, nguồn vốn và phương án phân kỳ đầu tư; làm rõ căn cứ xác định quy mô khoảng 1.600 giường bệnh vào năm 2030 trên cơ sở đánh giá thực tiễn nhu cầu khám, chữa bệnh và khả năng đáp ứng của bệnh viện trong từng giai đoạn.

Đối với các nhiệm vụ và dự án dự kiến triển khai sau năm 2030, Đề án chỉ nên xác định theo định hướng lớn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, quyết định đầu tư từng dự án cụ thể theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan; ưu tiên các hạng mục có tác động trực tiếp đến nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại hóa công tác quản trị, xây dựng bệnh viện thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất của toàn bộ hồ sơ, số liệu và nội dung đề án trước khi phê duyệt, bảo đảm khi ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành y tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác như: đổi tên Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức học phí năm học 2025-2026 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức; điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã thời kỳ 2021-2030; báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, cùng nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Minh Hiếu