Ông Trump họp lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng giữa lo ngại cạn kiệt kho tên lửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng với lãnh đạo khoảng 7 tập đoàn quốc phòng lớn nhằm thúc đẩy tăng tốc sản xuất đạn dược, trong bối cảnh Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ tên lửa sau các chiến dịch quân sự gần đây, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng với lãnh đạo khoảng 7 tập đoàn quốc phòng lớn nhằm thúc đẩy tăng tốc sản xuất đạn dược. Ảnh: Türkiye Today

Theo các nguồn tin được NBC News dẫn lại, cuộc họp được đánh giá có thể mang tính “căng thẳng”, khi ông Trump đã thể hiện sự không hài lòng với tiến độ bổ sung kho vũ khí chiến lược của Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết kế hoạch cuộc họp vẫn chưa được ấn định chính thức và có thể thay đổi. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Feinberg dự kiến cũng sẽ tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk trong chiến dịch quân sự liên quan đến Iran, tương đương khoảng một phần ba kho dự trữ trước xung đột, ước tính khoảng 3.100 quả. Kể từ khi chính quyền Trump nhậm chức, Lầu Năm Góc chưa ký thêm các hợp đồng đa niên mới để tái bổ sung kho dự trữ, dù một số thỏa thuận khung đã được thiết lập.

Lính thủy đánh bộ Mỹ đang chất vũ khí lên máy bay tại một điểm tiếp nhiên liệu và trang bị vũ khí tiền phương trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ. Ảnh: Türkiye Today

Phần lớn dây chuyền sản xuất hiện nay vẫn đang phục vụ các hợp đồng ký từ nhiều năm trước, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh từ các chiến dịch quân sự gần đây, bao gồm hỗ trợ Ukraine và các hoạt động tại Trung Đông.

Các chuyên gia và nghị sĩ Mỹ ước tính Lầu Năm Góc cần thêm khoảng 20 tỷ USD để khôi phục mức dự trữ tên lửa về trạng thái trước xung đột Ukraine. Tuy nhiên, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ngay cả khi ký hợp đồng mới ngay lập tức, việc bổ sung kho Tomahawk có thể mất hơn ba năm do giới hạn năng lực sản xuất.

Trong khi đó, dự thảo ngân sách quốc phòng tại Quốc hội Mỹ đã vượt mức 1.000 tỷ USD, trong đó ưu tiên đáng kể dành cho mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống vũ khí chiến lược.

Vân Bình