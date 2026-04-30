Tổng thống Nga kêu gọi tăng cường nỗ lực xây dựng thế giới không có vũ khí hạt nhân

Trong thông điệp gửi tới Hội nghị rà soát lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga, với tư cách là một bên có trách nhiệm và quốc gia lưu ký của hiệp ước, đang tuân thủ nghiêm ngặt cả tinh thần và các quy định của NPT.

Ông Andrey Ivanovich Belousov, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thông điệp được ông Andrey Ivanovich Belousov, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, trình bày tại hội nghị đang diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) ngày 29/4.

Tổng thống Putin cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hơn nữa các nỗ lực đa phương nhằm tạo dựng điều kiện thuận lợi cho việc tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ông nhấn mạnh quá trình này phải được thực hiện trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc an ninh bình đẳng, không làm phương hại đến lợi ích và an ninh của bất kỳ quốc gia nào, qua đó duy trì sự cân bằng chiến lược toàn cầu. Với vai trò là một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng hạt nhân, Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế với các quốc gia thành viên NPT có nhu cầu phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng thống Nga bày tỏ kỳ vọng Hội nghị rà soát NPT lần này sẽ đạt được kết quả thực chất, góp phần củng cố chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời thúc đẩy đối thoại và tăng cường lòng tin giữa các quốc gia. Ông cũng khẳng định trong bối cảnh an ninh toàn cầu còn nhiều thách thức, việc duy trì và tăng cường các cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm ổn định lâu dài.

Hội nghị rà soát lần thứ 11 Hiệp ước NPT bắt đầu từ ngày 28/4 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) và dự kiến kéo dài đến ngày 22/5. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá việc thực hiện hiệp ước, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường không phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã