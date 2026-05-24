Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia lên trạm Thiên Cung

Trung Quốc dự kiến phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 vào hôm nay 24/5, trong khuôn khổ chương trình đưa phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung, với sứ mệnh kéo dài kỷ lục một năm để phục vụ nghiên cứu sinh lý học con người trong môi trường vũ trụ dài hạn.

Tàu Thần Châu-23 sẽ được phóng lúc 23h08 ngày 24/5 (giờ địa phương) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y23. Ảnh: CCTV

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, tàu Thần Châu-23 sẽ được phóng lúc 23h08 ngày 24/5 (giờ địa phương) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y23. Trên khoang có ba phi hành gia Trung Quốc.

Ba thành viên phi hành đoàn gồm chuyên gia tải trọng Lý Gia Oánh, cựu thanh tra cảnh sát Hong Kong, trở thành phi hành gia đầu tiên của đặc khu này tham gia sứ mệnh không gian; cùng chỉ huy Chu Dương Chúc và phi công Trương Nguyên Chí, đều thuộc đơn vị phi hành gia của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Theo kế hoạch, một trong ba phi hành gia sẽ ở lại trạm Thiên Cung trong suốt một năm. Đây sẽ là một trong những chuyến bay có người lái dài nhất của Trung Quốc, nhằm nghiên cứu các tác động sinh lý và tâm lý trong điều kiện không gian kéo dài.

Các phi hành gia Chu Dương Chúc (Zhu Yangzhu), Trương Chí Viễn (Zhang Zhiyuan) và Lại Gia Oánh (Lai Ka-ying), người là phi hành gia đầu tiên đến từ Hong Kong, vẫy tay khi tham dự cuộc họp báo trước sứ mệnh bay vũ trụ Thần Châu-23 tới trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, gần thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã triển khai các chuyến bay có người lái lên Thiên Cung gần như định kỳ từ năm 2021 với thời gian lưu trú khoảng 6 tháng mỗi lần. Sứ mệnh Thần Châu-23 diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy nhanh chương trình không gian có người lái, hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia hạ cánh xuống Mặt Trăng vào năm 2030.

Giới chức Trung Quốc cho biết chương trình này đang bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng, bao gồm các hệ thống tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh-10, tàu vũ trụ Mạnh Châu và tàu đổ bộ Mặt Trăng Lãm Nguyệt.

Theo kế hoạch dài hạn, Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng căn cứ nghiên cứu trên Mặt Trăng vào khoảng năm 2035, phối hợp với Nga. Song song, các nghiên cứu trên trạm Thiên Cung tiếp tục được mở rộng, tập trung vào ảnh hưởng của bức xạ, suy giảm mật độ xương và tác động tâm lý trong môi trường không gian dài ngày.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã, CCTV