Hải quân Anh chuẩn bị rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz

Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, tuy nhiên việc triển khai thực tế chỉ diễn ra khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình liên quan, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Trên tàu đổ bộ RFA Lyme Bay neo đậu gần Gibraltar, hàng trăm thủy thủ Anh đang trong trạng thái sẵn sàng tham gia nhiệm vụ quốc tế nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực chiến lược này. Con tàu đang được trang bị các phương tiện không người lái tích hợp sonar có khả năng phát hiện và nhận diện vật thể dưới đáy biển, bao gồm cả thủy lôi.

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh Al Carns cho biết kế hoạch hiện nằm trong khuôn khổ một chiến dịch do Anh và Pháp dẫn đầu, với sự phối hợp của nhiều đối tác quốc tế nhằm khôi phục an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh lực lượng Anh đang trong trạng thái sẵn sàng, nhưng việc triển khai chỉ được quyết định sau khi tình hình cho phép.

Tàu đổ bộ RFA Lyme Bay neo đậu gần Gibraltar. Ảnh: The Times

Theo các quan chức Anh, tàu RFA Lyme Bay sẽ sớm rời Gibraltar để phối hợp với tàu khu trục HMS Dragon cùng các lực lượng đồng minh, trước khi di chuyển qua kênh đào Suez tiến vào khu vực Vịnh Ba Tư. Các hệ thống rà phá mìn bao gồm thiết bị tự hành dưới nước và tàu mẹ được thiết kế nhằm giảm rủi ro cho binh sĩ khi khảo sát khu vực có nguy cơ cao.

Phía Anh cho biết eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận tải hàng hải trọng yếu, nơi hàng trăm tàu thương mại có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng gián đoạn an ninh. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức về sự tồn tại của thủy lôi trong khu vực.

Theo các sĩ quan phụ trách đơn vị rà phá mìn của Hải quân Hoàng gia, các loại thủy lôi có thể có nhiều hình thức khác nhau và được kích hoạt bằng nhiều cơ chế, gây khó khăn cho công tác xử lý. Việc rà phá có thể được tiến hành theo từng hành lang hàng hải nhằm từng bước khôi phục lưu thông tàu thuyền, trong khi toàn bộ quá trình có thể kéo dài nhiều tháng. Bộ Quốc phòng Anh cũng nhấn mạnh chưa có quyết định cuối cùng về việc triển khai, đồng thời khẳng định chiến dịch chỉ diễn ra sau khi các thỏa thuận liên quan được hoàn tất.

Lê Hà.

Nguồn: AP, Arabnews