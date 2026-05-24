Hơn 1,5 triệu người hành hương đến Saudi Arabia tham dự lễ Hajj

Bất chấp những căng thẳng trong khu vực và xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran, hàng triệu tín đồ Hồi giáo vẫn tiếp tục đổ về thánh địa Mecca của Saudi Arabia để tham dự lễ hành hương Hajj thường niên - một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất hành tinh.

Hơn 1,5 triệu người hành hương trên khắp thế giới sẽ đến Saudi Arabia tham dự lễ Hajj bất chấp căng thẳng khu vực. Ảnh: Aa.

Giới chức Saudi Arabia ngày 23/5 thông báo hơn 1,5 triệu người hành hương quốc tế đã tới nước này để tham dự lễ hành hương Hajj 2026, vượt tổng số khách quốc tế của năm ngoái bất chấp những gián đoạn đi lại đáng kể do cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran đang diễn ra.

Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Saleh Al-Murabba, Giám đốc Lực lượng An ninh Hajj, cho biết số người hành hương đến từ bên ngoài Saudi Arabia đã đạt 1.518.153 người. Trong đó, 1.457.514 người nhập cảnh bằng đường hàng không, 45.141 người qua các cửa khẩu đường bộ và 6.497 người đến bằng đường biển. Khi chỉ còn hai ngày trước thời điểm chính thức bắt đầu các nghi lễ Hajj vào ngày 25/5, giới chức Saudi Arabia dự báo tổng số người hành hương sẽ còn tiếp tục tăng. Ngày Arafat - nghi lễ được xem là thiêng liêng nhất của Hajj sẽ diễn ra vào ngày 26/5.

Cuộc xung đột Mỹ- Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2 đã dẫn tới các đợt tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu ở Saudi Arabia và khắp khu vực Vịnh. Sự leo thang này đã gây ra gián đoạn lớn đối với hàng không và làm tăng chi phí đi lại. Tuy nhiên, các hãng hàng không vùng Vịnh như Emirates, Etihad, Qatar Airways và Gulf Air sau đó đã khôi phục hoạt động gần như bình thường, góp phần hỗ trợ làn sóng người hành hương, đặc biệt từ Đông Á, Nam Á và châu Phi.

Giới chức Saudi Arabia cho biết, đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm mùa Hajj không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khu vực. Ảnh: Reuters.

Giới chức Saudi Arabia cho biết đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm mùa Hajj không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khu vực. Các biện pháp an ninh tăng cường được triển khai rộng khắp tại Mecca và Medina, bao gồm điều động quy mô lớn lực lượng an ninh, xe bọc thép và tuần tra trên không. Nhà chức trách cũng siết chặt thực thi quy định “Không có giấy phép thì không được hành hương Hajj”, với các biện pháp kiểm tra sinh trắc học nghiêm ngặt và áp dụng mức phạt nặng đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Saudi Arabia cũng triển khai nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống đường sắt cao tốc và các giải pháp làm mát cải tiến nhằm kiểm soát đám đông và bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người hành hương trong điều kiện nắng nóng mùa hè khắc nghiệt. Hajj là sự kiện tôn giáo tập trung đông người nhất trong năm của cộng đồng Hồi giáo toàn cầu, đồng thời được xem là hành trình chỉ nên thực hiện một lần trong đời đối với nhiều tín đồ. Đây cũng là trụ cột thứ năm trong hệ thống năm trụ cột của Đạo Hồi.

Thanh Vân

Nguồn Wion, Ilkha.