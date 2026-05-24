Thái Lan thúc đẩy hợp tác năng lượng với IEA, hướng tới chuyển đổi xanh và gia nhập OECD

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol tại Paris, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng sạch và hỗ trợ tiến trình gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) của Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol. Ảnh: X.com

Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở IEA ở Paris, tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Thái Lan và IEA trong bối cảnh các vấn đề về an ninh năng lượng, giá nhiên liệu và quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang ngày càng có tác động lớn đến hoạch định chính sách kinh tế.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết ông Fatih Birol đánh giá cao định hướng chính sách năng lượng của Thái Lan, cho rằng nước này đang đi đúng hướng và phù hợp với xu thế toàn cầu. Ông Birol cũng hoan nghênh việc Thái Lan đẩy nhanh rà soát chính sách năng lượng và thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Theo phía Thái Lan, IEA bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thông qua hợp tác học thuật, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và kết nối với mạng lưới doanh nghiệp năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng Anutin khẳng định, chính phủ Thái Lan ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng đồng thời giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Bangkok đang thúc đẩy mở rộng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển hệ thống lưu trữ điện và hiện đại hóa lưới điện quốc gia.

Chính phủ Thái Lan cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, tăng cường dự trữ dầu, mở rộng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và sử dụng quỹ bình ổn giá nhiên liệu nhằm giảm tác động từ biến động thị trường toàn cầu. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Thái Lan cũng đề nghị IEA ủng hộ tiến trình gia nhập OECD. Ông Fatih Birol khẳng định IEA sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan trong quá trình này.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ chương trình 2026–2027, bao gồm dữ liệu năng lượng, ứng phó khẩn cấp, mô hình chính sách và công nghệ phát thải thấp.

Lê Hà.

Nguồn: Nationthailand