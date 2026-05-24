Hội nghị Y tế Thế giới thông qua nhiều nghị quyết tăng cường hợp tác bảo vệ sức khỏe toàn cầu

Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 79 kéo dài 6 ngày đã bế mạc ngày 24/5 tại Geneva (Thụy Sĩ), với việc các quốc gia thành viên thông qua nhiều nghị quyết nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe con người.

Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ Elisabeth Baume-Schneider phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 79 ở trụ sở châu Âu của Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 18/5/2026. Ảnh: VCG

Diễn ra với chủ đề “Định hình lại y tế toàn cầu: trách nhiệm chung”, hội nghị đã thông qua hơn 20 quyết định và 13 nghị quyết liên quan đến các vấn đề như đột quỵ, lao, kháng kháng sinh, cấp cứu y tế, bệnh ưa chảy máu, y học chính xác và an toàn bức xạ.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Victor Atallah Lajam đồng thời là Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dominica nhấn mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, các tình huống khẩn cấp y tế công cộng diễn biến phức tạp và hệ thống đa phương đối mặt nhiều thách thức, hội nghị vẫn hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch Đại hội đồng Victor Atallah Lajam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Atallah cho biết các nội dung thảo luận tập trung vào sứ mệnh cốt lõi là bảo vệ sức khỏe con người, với nhiều quyết định và định hướng có tác động thiết thực, mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân, đặc biệt trong tăng cường năng lực phòng ngừa và ứng phó y tế khẩn cấp, kiểm soát kháng kháng sinh, thúc đẩy đổi mới trong y tế cộng đồng, tăng cường quản lý đạo đức trong ghép tạng và nâng cao bảo vệ nhân viên y tế.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận sâu về các lĩnh vực mới nổi như y tế số, khả năng tương tác hệ thống, trí tuệ nhân tạo và quản trị số, đồng thời khẳng định cần xây dựng các khuôn khổ đạo đức, bao trùm nhằm thúc đẩy hợp tác y học theo hướng lấy con người làm trung tâm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia thành viên nhanh chóng hiện thực hóa các nghị quyết đã thông qua, nhấn mạnh việc đạt được các mục tiêu y tế toàn cầu đòi hỏi cam kết chính trị, nguồn tài chính bền vững và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, đối tác và cộng đồng.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã.