Pháp cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel

Ngày 23/5, Chính phủ Pháp quyết định cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir, trong bối cảnh gia tăng quan ngại quốc tế liên quan đến vụ việc đoàn tàu viện trợ hướng tới Gaza.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: CCTV

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết biện pháp có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh quyết định được đưa ra liên quan đến “hành vi không thể chấp nhận” đối với công dân Pháp và châu Âu tham gia “Hạm đội Kiên cường Toàn cầu”.

Ông Barrot khẳng định Pháp không ủng hộ phương thức hoạt động của đoàn tàu này, song nhấn mạnh không thể dung thứ việc công dân bị đe dọa, quấy rối hoặc sử dụng bạo lực, đặc biệt khi các hành vi liên quan đến một quan chức chính phủ.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Barrot cho biết Pháp cùng với Italy đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Ben-Gvir.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Ảnh: AFP.

Theo Reuters, động thái của Paris diễn ra sau khi ông Ben-Gvir đăng tải video trên mạng xã hội, trong đó chế giễu các nhà hoạt động tìm cách đưa hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza. Một số người sau đó cáo buộc bị ngược đãi khi bị giam giữ, dù cơ quan quản lý trại giam Israel bác bỏ thông tin này.

Các chính phủ phương Tây đã bày tỏ quan ngại và chỉ trích hành động liên quan. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng được cho là đã khiển trách ông Ben-Gvir, cho rằng hành vi này “không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel”.

Trước đó, hải quân Israel đã chặn các tàu thuộc đoàn “Hạm đội Kiên cường Toàn cầu” khi nhóm này tìm cách tiếp cận Dải Gaza để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo. Sau vụ việc, các nhà hoạt động trên tàu đã bị trục xuất khỏi Israel.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters