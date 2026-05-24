Vụ nổ bồn chứa hóa chất ở California: 40.000 người được sơ tán giữa nỗi lo rò rỉ chất độc

Một vụ nổ lớn bồn chứa hóa chất ở bang California (Mỹ) đã gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng, buộc gần 40.000 cư dân phải sơ tán khỏi một số khu vực ở hạt Orange trong bối cảnh lo ngại rò rỉ khí độc. Các đội cứu hộ đang nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng của các chất nguy hiểm trong khi các quan chức đánh giá rủi ro về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành.

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Orange, trong bối cảnh các đội ứng cứu khẩn cấp đang nỗ lực kiểm soát sự cố tại cơ sở của GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove, cách Los Angeles khoảng 61 km. Bồn chứa áp suất này chứa từ 6.000-7.000 gallon (22.700-26.500 lít) methyl methacrylate, một loại hóa chất công nghiệp dễ cháy cao được sử dụng trong sản xuất nhựa.

Theo Cơ quan Cứu hỏa hạt Orange, sự cố bắt đầu từ ngày 21/5 khi bồn chứa phát tán hơi hóa chất. Giới chức sau đó cho biết không phát hiện rò rỉ khí hoặc đám mây khí độc đang hoạt động, song cảnh báo bồn chứa vẫn trong trạng thái mất ổn định và có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào. Ban đầu, lực lượng ứng cứu cho rằng tình hình đã được kiểm soát sau khi làm mát phần bên ngoài bồn chứa bằng nước. Các thiết bị đo nhiệt gắn trên máy bay không người lái cho thấy nhiệt độ đã giảm xuống còn 61 độ F (16 độ C).

Tuy nhiên, sau đó giới chức phát hiện máy bay không người lái chỉ đo được nhiệt độ lớp vỏ ngoài của bồn chứa, trong khi các phép đo thủ công cho thấy nhiệt độ bên trong vẫn tiếp tục tăng. Đến ngày 23/5, nhiệt độ bên trong bồn chứa đã tăng lên khoảng 90 độ F (32 độ C), với mức tăng khoảng 1 độ F mỗi giờ. Giới chức cũng cho biết các van bị hư hỏng hoặc “kẹt cứng” đã khiến lực lượng ứng cứu không thể rút hóa chất ra ngoài hoặc giảm áp suất trong bồn. Các đội ứng cứu đã tiến hành làm mát bồn chứa và bổ sung chất trung hòa, đồng thời dựng các rào chắn nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nếu bồn chứa gặp sự cố. Chỉ huy Cơ quan Cứu hỏa hạt Orange Craig Covey mô tả đây là “kịch bản tồi tệ nhất” và cho biết nguy cơ rò rỉ hoặc phát nổ vẫn hiện hữu.

Lệnh sơ tán ban đầu chỉ áp dụng với cư dân sống trong phạm vi 3 dặm (4,8 km) quanh hiện trường, song sau đó đã được mở rộng sang một số khu vực thuộc 6 thành phố của hạt Orange gồm Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park và Westminster, ảnh hưởng tới khoảng 50.000 người.

Theo giới chức y tế, methyl methacrylate là chất dễ bắt lửa và có thể phát tán khí độc nếu bồn chứa bị nứt vỡ hoặc phát nổ. Việc tiếp xúc với chất này có thể gây các vấn đề về hô hấp, triệu chứng thần kinh, kích ứng da và mắt, thậm chí dẫn tới bất tỉnh trong một số trường hợp.

Thanh Vân

Nguồn RT.