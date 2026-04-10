Tổng thống Nga công bố lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh

Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ nhân dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo. Ngay sau thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, Kiev sẽ tuân thủ biện pháp này.

Điện Kremlinngày 9/4 ra tuyên bố nêu rõ “theo quyết định của Tổng Tư lệnh tối cao Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga (Tổng thống Putin)”, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra “từ 16h00 ngày 11/4 (20h00 theo giờ Hà Nội) cho đến hết ngày 12/4/2026, nhân dịp Lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo”.

Thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chỉ thị Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov ngừng các hoạt động quân sự trên toàn bộ các hướng trong thời gian trên, đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi hành động khiêu khích hoặc tấn công.

Sau đó vài giờ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng thực hiện các biện pháp “có qua có lại”. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã đề xuất lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh năm nay và sẽ hành động như vậy. Người dân cần một lễ Phục sinh không có mối đe dọa và có tiến triển thật sự để hướng tới hòa bình. Nga có cơ hội để tránh cho xung đột bùng phát trở lại sau lễ Phục sinh"

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đề xuất ngừng bắn của Nga không được thảo luận trước với Mỹ, đồng thời không liên quan đến khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên về giải pháp cho xung đột.

Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, đang có mặt tại Mỹ và tiến hành các cuộc gặp với quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thảo luận về thỏa thuận hòa bình cũng như hợp tác kinh tế song phương.

Trước đây, Nga và Ukraine từng đạt được các lệnh ngừng bắn có thời hạn ngắn và mang tính hạn chế, song đều nhanh chóng cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận. Lệnh ngừng bắn mới được công bố trong bối cảnh tình hình giao tranh gần đây có những diễn biến đáng chú ý.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, tại khu vực đông nam, lực lượng Ukraine đã đạt một số kết quả nhất định, trong khi tốc độ tiến quân của Moskva có xu hướng chậm lại kể từ cuối năm 2025.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Reuters.