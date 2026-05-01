Tổng thống Donald Trump cân nhắc giảm quân Mỹ tại Tây Ban Nha và Italy, tiếp tục gây căng thẳng với NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng xem xét việc giảm hoặc rút quân đội Mỹ khỏi một số nước châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha và Italia, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến các cuộc xung đột quốc tế, đặc biệt là tình hình Iran.

Phát biểu với báo giới ngày 30/4 tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết đang đánh giá lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các nước thành viên NATO, sau khi trước đó cũng đề cập khả năng giảm quân tại Đức. Khi được hỏi về Tây Ban Nha và Italia, ông nói “có thể” sẽ cân nhắc, đồng thời chỉ trích hai nước này vì cho rằng họ chưa đóng góp đủ cho Mỹ trong các vấn đề an ninh.

Ông Trump nhấn mạnh, Mỹ đang hỗ trợ các đồng minh trong nhiều vấn đề như Ukraine, nhưng cho rằng một số nước châu Âu chưa đóng góp tương xứng. Ông cũng tiếp tục lập luận rằng cuộc chiến ở Ukraine chủ yếu là mối quan tâm của châu Âu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu có quan điểm khác với Washington về chính sách đối với Iran. Tây Ban Nha đã hạn chế việc Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự trên lãnh thổ mình, khiến quan hệ song phương căng thẳng hơn.

Tại Italia, Thủ tướng Giorgia Meloni từng duy trì quan hệ gần gũi với ông Trump, nhưng gần đây xuất hiện một số bất đồng sau các phát biểu liên quan đến chính sách đối ngoại.

Mỹ có khoảng 100.000 binh sĩ tại châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2005. Ảnh: Reuters

Hiện Mỹ có hơn 12.000 binh sĩ tại Italia, gần 4.000 tại Tây Ban Nha, trong khi Đức là nơi đặt lực lượng lớn nhất với hơn 36.000 quân nhân Mỹ.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây đưa ra các phát biểu gây tranh cãi về cách Mỹ xử lý đàm phán với Iran, khiến quan hệ giữa hai bên thêm nhạy cảm.

Hiện tại, mọi kế hoạch điều chỉnh lực lượng Mỹ tại châu Âu vẫn có thể gặp trở ngại tại Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh luật hiện hành yêu cầu duy trì mức quân số tối thiểu tại khu vực.

Nguồn: Arrirang, Reuters, The Japan Times.