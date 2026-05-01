Panama: Tranh chấp Mỹ - Trung tác động đến vấn đề cảng biển

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino khẳng định nước này vẫn duy trì quan hệ tích cực với Trung Quốc, dù vấn đề các cảng biển tại Panama đang chịu tác động từ khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời bảo vệ việc Panama tiếp quản các hợp đồng cảng biển do công ty CK Hutchison của Hồng Kông – Trung Quốc nắm giữ.

Ảnh: Elsiglo.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, Tổng thống Mulino cho biết Panama đã nhận được thông điệp “cấp cao” từ Chính phủ Trung Quốc, trong đó nêu rõ tranh chấp liên quan đến các hợp đồng cảng sẽ được xem xét tại các cơ chế trọng tài quốc tế, đồng thời không phải là vấn đề giữa hai chính phủ. Theo Tổng thống Mulino, thông điệp được chuyển qua Đại sứ Trung Quốc tại Panama cho thấy cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn giữa chính phủ Panama và Trung Quốc.

Ảnh: Newsroom Panama.

Kênh đào Panama - tuyến hàng hải quan trọng, xử lý khoảng 5% lưu lượng thương mại toàn cầu, do đó việc kiểm soát các cảng cửa ngõ của kênh đào trở thành điểm nóng gây căng thẳng địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh. Công ty CK Hutchison của Hồng Kông - Trung Quốc, thông qua đơn vị địa phương Panama Ports Company, đã mất quyền khai thác cảng mà họ nắm giữ gần ba thập kỷ sau phán quyết của Tòa án Tối cao Panama hồi tháng Giêng, được nhiều người cho là có liên quan đến áp lực từ phía Mỹ nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Sau đó, Panama đã tạm thời giao quyền điều hành cho APM Terminals của Maersk và TIL Panama của MSC, trong khi Công ty Cảng Panama tuyên bố sẽ phản đối động thái này tại trọng tài quốc tế và cáo buộc chính phủ Panama thâu tóm trái phép.

Tổng thống Mulino nhấn mạnh Panama không thực hiện việc trưng thu, mà tiếp quản các cảng do các hợp đồng liên quan không còn hiệu lực, đồng thời khẳng định không mong muốn làm phức tạp thêm vấn đề với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông bày tỏ quan ngại trước việc gia tăng số tàu treo cờ Panama bị tạm giữ tại Trung Quốc. Vấn đề này đã được Mỹ và một số đối tác đề cập trong tuyên bố chung gần đây, thể hiện sự ủng hộ đối với chủ quyền của Panama.

Phía Trung Quốc cho rằng các nhận định trên là chưa phù hợp và cáo buộc việc đưa vấn đề cảng biển vào nội dung chính trị.

Tổng thống Mulino cho biết Panama đang theo dõi tình hình và chưa đưa ra quyết định về các bước đi tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tránh để vấn đề bị đẩy xa hơn do các yếu tố địa chính trị.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.