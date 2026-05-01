8 nước Bắc Âu - Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO, trong khi Nga và Ukraine tiếp tục bất đồng về ngừng bắn

Tại Estonia, các Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm 8 nước Bắc Âu – Baltic (NB8) tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu ( EU) và NATO. Trong tuyên bố chung ngày 29–30/4, NB8 nhấn mạnh Ukraine giữ vai trò then chốt đối với an ninh châu Âu và cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev cả về chính trị, kinh tế lẫn quốc phòng.

Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm 8 nước Bắc Âu – Baltic (NB8). Ảnh: Defence 24

Các Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm 8 nước Bắc Âu – Baltic (NB8) cam kết tiếp tục trừng phạt Nga, đối phó “hạm đội bóng tối”, hạn chế nhập cảnh với một số đối tượng liên quan quân sự, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng và hỗ trợ tái thiết Ukraine trong dài hạn, gồm các hội nghị quốc tế tại Ba Lan năm 2026 và Estonia năm 2027.

Trong khi đó, Thủ tướng đắc cử của Hungary Péter Magyar tuyên bố sẽ không ủng hộ khởi động đàm phán gia nhập EU của Ukraine nếu như Kiev không mở rộng quyền cho cộng đồng thiểu số người Hungary. Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, ông Péter Magyar đưa ra một số điều kiện mà Ukraine cần đáp ứng để được Hungary chấp thuận tiến trình đàm phán.

Liên quan đến tình hình Nga – Ukraine, Nga cho biết chưa chốt thời điểm ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng 9/5, khẳng định đây là quyết định của Tổng thống Vladimir Putin và không cần phản hồi từ Kiev. Điện Kremlin cũng xác nhận ông Putin không mời Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ duyệt binh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: The Economist

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất một lệnh ngừng bắn dài hạn thay vì tạm thời, cho rằng các sáng kiến của Nga chưa đủ để đảm bảo hòa bình bền vững và tiếp tục phối hợp với Mỹ để làm rõ tình hình.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các bên tập trung chấm dứt xung đột Ukraine. Đức hiện là một trong những nước viện trợ quân sự lớn cho Kiev, trong khi Nga tiếp tục phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí, cho rằng điều này kéo dài chiến sự.

Các diễn biến cho thấy bất đồng vẫn sâu sắc: NB8 tiếp tục thúc đẩy hội nhập và hỗ trợ Ukraine, trong khi Nga và Ukraine chưa đạt đồng thuận về ngừng bắn và lộ trình hòa bình.

Minh Phương

Nguồn: AP, RT