Lương hưu, trợ cấp mới sau khi dự kiến tăng từ 1/7 sẽ được tính như thế nào?

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 1/7/2026, mức hưởng của các đối tượng thuộc diện điều chỉnh được đề xuất tăng thêm 8% so với mức hưởng tháng 6/2026.

Theo dự thảo, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2026 được tính theo công thức:

Mức hưởng từ tháng 7/2026 = Mức hưởng tháng 6/2026 x 1,08

Như vậy, nếu một người đang hưởng lương hưu 5 triệu đồng/tháng trong tháng 6/2026, sau khi điều chỉnh tăng 8%, mức hưởng mới từ tháng 7/2026 sẽ là 5,4 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất cơ chế điều chỉnh thêm đối với nhóm người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, nếu sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, trường hợp sau khi tăng 8%, mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Trường hợp mức hưởng sau điều chỉnh cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Ví dụ, người thuộc diện điều chỉnh thêm đang hưởng 3,2 triệu đồng/tháng trong tháng 6/2026, sau khi tăng 8% sẽ đạt 3,456 triệu đồng/tháng. Do mức này vẫn thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng, người hưởng tiếp tục được cộng thêm 300.000 đồng, nâng tổng mức hưởng lên 3,756 triệu đồng/tháng.

Trường hợp một người thuộc diện điều chỉnh thêm đang hưởng 3,4 triệu đồng/tháng, sau khi tăng 8% sẽ đạt 3,672 triệu đồng/tháng. Do mức này cao hơn 3,5 triệu đồng nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, mức hưởng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Các nhóm thuộc diện điều chỉnh gồm người đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng và một số nhóm trợ cấp hằng tháng khác theo quy định.

Dự thảo cũng nêu, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính các lần điều chỉnh tiếp theo. Nghị định dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

