Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vừa kêu gọi tăng cường nghiên cứu cơ bản và thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ và phát triển bền vững.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề về tăng cường nghiên cứu cơ bản, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh nghiên cứu cơ bản là nguồn gốc của đổi mới sáng tạo và đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các vấn đề khoa học – công nghệ. Theo ông, cần thúc đẩy các đột phá mang tính nền tảng, tập trung vào các công nghệ lõi thay vì chỉ cải tiến các công nghệ hiện có.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng một làn sóng mới của cách mạng khoa học – công nghệ và chuyển đổi công nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, trong đó cạnh tranh ngày càng tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến và đổi mới mang tính đột phá.

Ông kêu gọi tăng cường quy hoạch tổng thể, xác định rõ các lĩnh vực trọng điểm và phát huy vai trò của các viện nghiên cứu, trường đại học trong hệ thống đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và ứng dụng nhằm hoàn thiện chuỗi đổi mới từ nghiên cứu cơ bản đến thương mại hóa.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng hạ tầng khoa học - công nghệ và hoàn thiện cơ chế đánh giá phù hợp với đặc thù của nghiên cứu cơ bản. Việc phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ cũng được xác định là yếu tố then chốt, thông qua các chính sách đào tạo, thu hút và sử dụng nhân tài.

Theo định hướng này, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử và năng lượng mới tiếp tục được ưu tiên phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực khoa học - công nghệ.

Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử và năng lượng mới tiếp tục được Trung Quốc ưu tiên. Ảnh: South China Morning Post.

Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đồng thời tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu trong các lĩnh vực như môi trường, năng lượng và y tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ trên thế giới tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và đổi mới sáng tạo được coi là định hướng quan trọng trong phát triển khoa học - công nghệ của Trung Quốc thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.