Mỹ - Trung tăng tốc tiếp xúc trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao và thương mại trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm chuẩn bị nội dung và định hình chương trình nghị sự. Dù nhấn mạnh nhu cầu ổn định quan hệ, hai bên vẫn thể hiện khác biệt rõ rệt về các vấn đề chiến lược.

Trong cuộc điện đàm ngày 30/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh ngoại giao thượng đỉnh đóng vai trò “kim chỉ nam” đối với quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi hai bên duy trì ổn định, mở rộng hợp tác và kiểm soát bất đồng. Ông cho rằng cần “bảo vệ thành quả khó khăn đạt được” và chuẩn bị tốt cho các cuộc tiếp xúc cấp cao sắp tới.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng khẳng định quan hệ Mỹ - Trung là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì liên lạc, phối hợp và xử lý khác biệt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau nhằm hướng tới ổn định chiến lược.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Hai bên tiến hành các cuộc trao đổi được mô tả là “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng” về các vấn đề kinh tế - thương mại, bao gồm việc triển khai các nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước và mở rộng hợp tác thực chất.

Tuy vậy, Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước các biện pháp hạn chế thương mại gần đây của Mỹ, trong khi phía Mỹ chỉ trích các quy định mà họ cho là ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã xuất khẩu khoảng 60 tấn oxit yttri sang Mỹ trong tháng 3, loại vật liệu quan trọng trong sản xuất động cơ máy bay và thiết bị bán dẫn. Khối lượng này cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước, cho thấy dấu hiệu nới lỏng một phần các hạn chế xuất khẩu. Tuy vậy, tính chung trong vòng 12 tháng, lượng xuất khẩu oxit yttri sang Mỹ vẫn giảm đáng kể so với cùng kỳ trước đó, cho thấy các hạn chế vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn.

Giới phân tích nhận định, các diễn biến trên cho thấy Mỹ và Trung Quốc đang vừa tìm cách duy trì đối thoại, vừa tiếp tục cạnh tranh trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ, thương mại và chuỗi cung ứng chiến lược.

Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh sắp tới được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi của quan hệ song phương, dù triển vọng đạt được những bước tiến đáng kể vẫn còn phụ thuộc vào khả năng thu hẹp khác biệt giữa hai bên.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua, Reuters, Chosun daily