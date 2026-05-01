Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố bảo vệ chương trình hạt nhân, LHQ cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định sẽ bảo vệ chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời tuyên bố khu vực Vùng Vịnh “không có chỗ cho Mỹ”. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo tình trạng gián đoạn tại Eo biển Hormuz đang “bóp nghẹt” kinh tế toàn cầu, với nguy cơ suy thoái nếu kéo dài.

Trong tuyên bố bằng văn bản, được công bố trên truyền hình nhà nước, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh Iran sẽ không từ bỏ các năng lực chiến lược, đặc biệt là chương trình hạt nhân và tên lửa, coi đây là “tài sản quốc gia” cần được bảo vệ.

Ông đồng thời khẳng định tương lai của khu vực Vùng Vịnh sẽ không có sự hiện diện của Mỹ, cho rằng các lực lượng từ bên ngoài “không có chỗ đứng” tại khu vực.

Liên quan đến Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới – tuyên bố cũng nhấn mạnh Iran tái khẳng định quyền kiểm soát và cho biết sẽ áp dụng các cơ chế quản lý mới đối với hoạt động tại đây.

Giới quan sát nhận định, phát biểu này cho thấy lập trường của Tehran tiếp tục theo hướng cứng rắn hơn, trong bối cảnh các nỗ lực đối thoại chưa đạt tiến triển rõ rệt.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo khủng hoảng tại Eo biển Hormuz đang gây tác động nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông, việc gián đoạn vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và các hàng hóa thiết yếu đang “bóp nghẹt nền kinh tế thế giới”.

LHQ đưa ra ba kịch bản đáng chú ý. Trong kịch bản tích cực nhất – khi các hạn chế được dỡ bỏ ngay lập tức – chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn cần nhiều tháng để phục hồi. Khi đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm từ 3,4% xuống còn 3,1%, trong khi lạm phát tăng lên khoảng 4,4%.

Trong kịch bản thứ hai, nếu gián đoạn kéo dài đến giữa năm, khoảng 32 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói, nguồn cung phân bón suy giảm, sản lượng nông nghiệp giảm và khoảng 45 triệu người đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng.

Ở kịch bản nghiêm trọng nhất, khi tình trạng này kéo dài đến cuối năm, nền kinh tế toàn cầu có thể đối mặt với nguy cơ suy thoái, với lạm phát tăng mạnh và tăng trưởng giảm sâu, kéo theo những tác động lớn đến ổn định kinh tế, xã hội và chính trị.

Diễn biến hiện nay cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa căng thẳng địa chính trị và rủi ro kinh tế toàn cầu, khi các quyết định chiến lược tại khu vực có thể tạo ra tác động lan rộng vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: CBS News, PressTV, Xinhua, Anadolu Agency