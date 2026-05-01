Biểu tình Ngày Quốc tế Lao động lan rộng toàn cầu, chi phí sinh hoạt tăng trở thành tâm điểm

Hàng triệu người lao động trên thế giới tham gia các cuộc biểu tình nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng và áp lực kinh tế ngày càng lớn. Các cuộc tuần hành không chỉ xoay quanh tiền lương và điều kiện làm việc mà còn phản ánh những tác động lan rộng của biến động năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Ngày 1/5, các cuộc tuần hành và mít tinh nhân Ngày Quốc tế Lao động diễn ra tại nhiều quốc gia, với sự tham gia của đông đảo người lao động và các tổ chức công đoàn. Năm nay, một trong những nội dung trọng tâm là tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt liên quan đến giá năng lượng.

Tại châu Âu, Liên đoàn Công đoàn châu Âu (ETUC), đại diện cho 93 tổ chức công đoàn tại 41 quốc gia, cho rằng người lao động không chấp nhận việc phải gánh chịu những tác động tiêu cực về việc làm và mức sống. Các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn kêu gọi nâng lương, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an sinh xã hội.

Ở châu Á, làn sóng quan ngại về giá cả leo thang cũng gia tăng. Tại Philippines, các tổ chức biểu tình dự báo số lượng người tham gia lớn, với yêu cầu tăng lương và hỗ trợ kinh tế khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Tại Indonesia, các công đoàn cảnh báo người lao động đang đối mặt áp lực tài chính ngày càng lớn, trong khi tại Pakistan, nhiều lao động tự do cho biết họ không thể nghỉ làm dù là ngày lễ do thu nhập bấp bênh.

Tại châu Âu, các cuộc biểu tình được tổ chức tại nhiều thủ đô và thành phố lớn như Paris, Rome hay Lisbon, với các khẩu hiệu gắn kết vấn đề đời sống người lao động với bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế. Ở Pháp, các công đoàn kêu gọi biểu tình với thông điệp “bánh mì, hòa bình và tự do”.

Tại Mỹ, dù không phải là ngày nghỉ liên bang, nhiều tổ chức xã hội và công đoàn vẫn kêu gọi biểu tình và tẩy chay kinh tế. Các hoạt động này tập trung vào các vấn đề như quyền lao động, chính sách kinh tế và nhập cư.

Ngày Quốc tế Lao động có nguồn gốc từ phong trào đấu tranh của công nhân tại Mỹ vào cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là các sự kiện tại Chicago năm 1886 liên quan đến yêu cầu làm việc 8 giờ mỗi ngày. Từ đó, ngày 1/5 trở thành dịp để người lao động trên toàn thế giới thể hiện tiếng nói và yêu cầu về quyền lợi.

Trong bối cảnh hiện nay, các cuộc biểu tình không chỉ phản ánh vấn đề lao động truyền thống mà còn cho thấy sự gắn kết ngày càng rõ giữa đời sống người dân và các biến động kinh tế toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: AP