Phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng tại vườn một nhà dân

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, 2 đơn vị trực thuộc là Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng và Hạt Kiểm lâm Hà Trung vừa phối hợp thu giữ số lượng lớn cây muội hồng tại vườn nhà một người dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện 122 cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh. Chủ hộ đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số lượng cây. Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số cây muội hồng nói trên. Đồng thời bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc.

Toàn bộ 122 cây muội hồng thu giữ tại nhà dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương được Chi cục Kiểm lâm bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc.

Được biết, cây muội hồng chỉ là cây bụi thân gỗ và được xem như lâm sản phụ, thường sống ở các khe đá, sườn núi hoặc vách đá cao. Do giá trị bị nâng lên gấp nhiều lần thực tế nên nhiều người bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để khai thác loài cây này.

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên làm cây cảnh; khuyến nghị các lực lượng chức năng, địa phương phối hợp ngăn chặn vận chuyển cây muội hồng trái phép qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo cơn sốt giá và khai thác, tàng trữ, vận chuyển, mua bán cây muội hồng trái pháp luật.

Lan Anh