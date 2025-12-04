Tổng thống Mỹ nhận định về triển vọng hòa bình Ukraine sau các cuộc trao đổi tại Moscow

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - doanh nhân Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner tại Moscow mới đây,Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc trao đổi “đã diễn ra khá tốt đẹp”, song nhấn mạnh rằng hiện “còn quá sớm” để đưa ra đánh giá về triển vọng hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev và Trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại Yuri Ushakov tham dự cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể ông Trump – Jared Kushner tại Điện Kremlin, ngày 2/12/2025. Ảnh: Sputnik

Ông Trump nhận định phía Nga thể hiện mong muốn chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm, và “về cơ bản”, Ukraine cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Kyiv “đáng lẽ nên tiến hành điều này sớm hơn từ vài tháng trước. Giờ họ đang ở thế bất lợi".

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: Sputnik

Ngày 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Mỹ bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác hướng tới một giải pháp lâu dài cho vấn đề Ukraine, đồng thời cũng sẵn sàng xem xét những lo ngại của Moscow. Theo ông Ushakov, “tâm trạng rất tích cực, người Mỹ sẵn sàng nỗ lực hết sức để đạt được một giải pháp lâu dài trên thực tế, phù hợp với mục tiêu của Nga." Ông Ushakov nhấn mạnh hiện tại Nga chỉ đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine và hai bên đang tổ chức các cuộc đàm phán kín về một thỏa thuận, đồng thời đã nhất trí không tiết lộ chi tiết về tiến trình này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Phòng Nội các ở Nhà Trắng, Washington D.C., Mỹ, ngày 17/10/2025. Nguồn: Reuters.

Trong tuyên bố đưa ra tại Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một “cánh cửa cơ hội” cho hòa bình đang xuất hiện, song cho rằng đàm phán cần đi đôi với gây sức ép liên tục đối với Nga. Tiến trình trao đổi mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết mua hàng trăm triệu USD vũ khí của Mỹ để hỗ trợ Ukraina.

Trong khi đó, phát biểu tại tại thành phố New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo tiến trình hòa bình Ukraine vẫn còn “xa mới đạt được giải pháp”, đồng thời nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Vân Bình

Nguồn: Reuters