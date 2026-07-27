Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các báo cáo cho rằng Mỹ đang cạn kiệt đạn dược

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 26/7 (giờ Mỹ) bác bỏ các thông tin cho rằng kho đạn dược của Mỹ đang cạn kiệt, đồng thời đăng tải trên mạng xã hội một loạt hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các báo cáo về việc kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt và đăng tải một loạt hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra cho thấy các cuộc tấn công vào các cơ sở của Iran. Ảnh: IRNA.

Trong cuộc trao đổi với tờ Wall Street Journal, ông Trump nói: “Chúng ta có nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, và nhiều hơn mức cần thiết”. Trước đó, một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Nhà Trắng đã được Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, báo cáo về tình trạng thiếu hụt một số loại đạn đánh chặn phòng không.

Sau nhiều ngày giao tranh và các cuộc không kích qua lại, Mỹ và Iran đã không tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp trong hai ngày gần đây, đồng thời phát đi những tín hiệu tương đối hòa giải. Tuy nhiên, tối 26/7, ông Trump tiếp tục đăng tải trên mạng xã hội hai hình ảnh do AI tạo ra mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cho thấy ông vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết hai bên vẫn đang trao đổi thông điệp thông qua các kênh trung gian. Ảnh: Report.az.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết tối 26/7 rằng Mỹ và Iran đang trao đổi thông điệp thông qua các kênh trung gian trong khuôn khổ các nỗ lực đối thoại giữa hai bên. Ông Baghaei nói: “Ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ chủ quyền. Các cuộc tấn công quân sự gần đây của Mỹ là sự tiếp diễn của cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Mỹ đã vi phạm gần như tất cả các điều khoản của bản ghi nhớ, phá hủy môi trường thích hợp cho đối thoại và phản bội ngoại giao lần thứ ba. Ở giai đoạn này, các nhà trung gian đang tích cực hỗ trợ việc trao đổi thông điệp giữa các bên, bao gồm cả Pakistan và Qatar.”

Cùng thời điểm, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phát biểu trên Fox News rằng Tổng thống Trump đang “tạo một khoảng không gian nhất định cho các cuộc đối thoại”. Ông khẳng định Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng hành động nếu cần thiết, song Washington muốn dành thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao.

Thanh Vân

Nguồn: Ynetnews, Aljazeera.