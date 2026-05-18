Tổng thống Mỹ Donald Trump: “thời gian đang cạn dần” đối với Iran

Ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ có hậu quả đối với Iran nếu các nhà lãnh đạo nước này không hành động nhanh chóng.

Ông viết trong một bài đăng trên Truth Social: “Đối với Iran, thời gian đang trôi nhanh, và họ tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại. Thời gian là vô cùng quan trọng!”.

Theo Axios đưa tin, ông Trump dự kiến ​​sẽ gặp các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu vào ngày 19/5 để thảo luận về các lựa chọn hành động quân sự đối với Iran. Trước đó nhiều hãng truyền thông đưa tin rằng cùng ngày, ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình ở Iran, thảo luận về khả năng nối lại hành động quân sự chống lại Iran.

Hơn năm tuần sau khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, các yêu cầu của Mỹ và Iran vẫn còn cách xa nhau bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới. Washington yêu cầu Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân và chấm dứt việc kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran yêu cầu được bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt và ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Về phần mình, người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, ông Abolfazl Shekarchi, ngày 17/5 tuyên bố rằng nếu các lời đe dọa của ông Trump được thực hiện, Mỹ sẽ “đối mặt với những kịch bản mới, quyết liệt và bất ngờ, đồng thời sa lầy trong chính cái bẫy do mình tạo ra”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, cho rằng Mỹ và Israel đã “cố gắng đổ lỗi” cho Iran về sự bất ổn của thị trường năng lượng sau “hành động quân sự vô cớ nhằm vào Iran”.

Trên thực địa, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đã gây hỏa hoạn tại Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất UAE làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ với Iran ngày càng mong manh. Giới chức UAE ngày 17/5 cho biết một UAV đã đánh trúng máy phát điện nằm ngoài vành đai an ninh bên trong của nhà máy Barakah. Vụ việc không gây rò rỉ phóng xạ hay thương vong, song đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn đối với các cơ sở hạ tầng chiến lược tại khu vực Vùng Vịnh.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết thêm hai UAV khác đã bị đánh chặn thành công. Nhà chức trách nước này đang điều tra nguồn gốc vụ tấn công và khẳng định Abu Dhabi có toàn quyền đáp trả các “hành động khủng bố”. Trong khi đó, Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn ba UAV xâm nhập từ không phận Iraq và cảnh báo sẽ triển khai các biện pháp quân sự cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA xác nhận hệ thống an toàn tại nhà máy Barakah vẫn hoạt động bình thường, đồng thời kêu gọi các bên “kiềm chế quân sự tối đa” tại khu vực gần các cơ sở hạt nhân.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Kể từ khi xung đột Iran - Mỹ - Israel bùng phát hồi cuối tháng 2, Tehran nhiều lần bị cáo buộc tiến hành hoặc hậu thuẫn các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ. Các mục tiêu bị nhắm tới không chỉ bao gồm cơ sở quân sự mà còn cả hạ tầng dân sự và năng lượng.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã.