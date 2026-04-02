Tổng thống Lukashenko tuyên bố Belarus đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định rằng nước này không mong muốn chiến tranh, song đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản xung đột. Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi lực lượng vũ trang nước này tiến hành duyệt binh quy mô lớn và kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu tại thủ đô Minsk.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (chính giữa) trong cuộc họp ngày 1/4). Ảnh: X.com

Phát biểu trước các quan chức quân đội ngày 1/4, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh rằng mọi hoạt động kiểm tra, diễn tập quân sự phải được xây dựng dựa trên kịch bản thời chiến, thay vì thời bình. Theo ông, việc duy trì tư duy “thời bình” trong huấn luyện là không phù hợp với thực tế an ninh hiện nay.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, nhiệm vụ cốt lõi của cuộc kiểm tra lần này là đánh giá cách các đơn vị sẽ hành động khi được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện trong điều kiện xung đột.

Tổng thống Lukashenko khẳng định nước này không tìm kiếm chiến tranh và lực lượng vũ trang là những người hiểu rõ nhất những hậu quả của xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Quân đội tồn tại để bảo vệ quốc gia trước mọi mối đe dọa... Nếu ai đó lựa chọn nói chuyện với chúng ta qua nòng súng, chúng ta sẽ đáp trả”.

Lực lượng vũ trang Belarus vừa tiến hành cuộc duyệt binh với quy mô lớn lớn nhất kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991. Ảnh: AP.

Theo giới chức Belarus, cuộc kiểm tra lần này là một trong những hoạt động quân sự quy mô lớn nhất kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991, sau khi Liên bang Xô viết tan rã.

Những phát biểu của Tổng thống Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu tiếp tục gia tăng, cùng với các lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Giới quan sát nhận định việc Belarus đẩy mạnh chuẩn bị quân sự phản ánh xu hướng chung của nhiều quốc gia trong khu vực, khi các chính phủ tìm cách củng cố năng lực phòng thủ trước những biến động khó lường của tình hình quốc tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass