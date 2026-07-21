Tổng thống Lebanon hội đàm với tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 21/7 sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Beirut bắt đầu triển khai các bước đầu tiên của thỏa thuận an ninh với Israel nhằm ổn định tình hình ở miền Nam Lebanon.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: AFP.

Đây được đánh giá là cuộc gặp quan trọng nhất giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Aoun nhậm chức, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Lebanon tới Nhà Trắng sau gần hai thập kỷ.

Trước thềm chuyến thăm, quân đội Lebanon đã bắt đầu tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại ba khu vực thí điểm gồm Froun, Srifa và Zawtar al-Gharbiya ở miền Nam nước này. Theo giới chức Mỹ, đây là bước triển khai đầu tiên của khuôn khổ thỏa thuận đạt được giữa Lebanon, Israel và Mỹ, hướng tới việc từng bước ổn định tình hình an ninh tại khu vực biên giới.

Quân đội Lebanon bắt đầu chiến dịch thiết lập “vùng thí điểm” ở miền nam. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, việc triển khai là kết quả trực tiếp của các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Lebanon và Israel diễn ra tại Rome (Italy) tuần trước. Washington khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bên để thực hiện đầy đủ các nội dung của thỏa thuận.

Trong khi đó, phát biểu trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Lebanon, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, Mỹ mong muốn chính phủ Lebanon trở thành lực lượng duy nhất chịu trách nhiệm về an ninh trên toàn lãnh thổ, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy ổn định, phục hồi kinh tế và thu hút đầu tư quốc tế.

Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack cùng bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Aoun sẽ tạo thêm động lực chính trị cho tiến trình đang được triển khai, đồng thời mang lại những kết quả thiết thực đối với người dân Lebanon.

Các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel dưới sự trung gian của Mỹ được khởi động từ tháng 4 vừa qua, đánh dấu cuộc đối thoại trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong hơn ba thập kỷ. Tổng thống Joseph Aoun nhiều lần khẳng định, Lebanon theo đuổi mục tiêu củng cố chủ quyền quốc gia, mở rộng vai trò của các cơ quan nhà nước và đưa đất nước trở lại quỹ đạo ổn định. Mặc dù vậy, tiến trình thực thi thỏa thuận vẫn đối mặt nhiều thách thức. Một số nội dung, trong đó có lộ trình rút quân của Israel và các vấn đề an ninh liên quan, vẫn cần tiếp tục được các bên đàm phán và thống nhất trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Al Jazeera.