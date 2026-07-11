Tổng thống Lebanon tiếp tục đàm phán với Israel bất chấp sự phản đối trong nội bộ

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun mới đây khẳng định sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán với Israel, bất chấp những ý kiến phản đối trong nội bộ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Beirut là bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi quốc gia thông qua con đường ngoại giao.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: Asharq Al-Awsat.

Phát biểu ngày 10/7, trong cuộc gặp tại Phủ Tổng thống ở Baabda với phái đoàn nghị sĩ thuộc đảng Lực lượng Lebanon, ông Aoun cho rằng người dân Lebanon không nên tiếp tục phải gánh chịu hậu quả từ những cuộc xung đột bị chi phối bởi lợi ích bên ngoài. Ông khẳng định không thay đổi quyết định theo đuổi đàm phán và sẽ tiếp tục làm rõ với người dân về ý nghĩa của tiến trình này.

Theo Tổng thống Joseph Aoun, việc Lebanon đàm phán trực tiếp với Israel không phải là điều chưa từng có, khi hai bên đã tiến hành các cuộc tiếp xúc tương tự từ năm 1949. Ông cho rằng thỏa thuận khung hiện nay có thể giúp Lebanon đạt được các mục tiêu thông qua biện pháp ngoại giao, với điều kiện Israel tuân thủ đầy đủ các cam kết.

Tuy nhiên, tiến trình này đang gây tranh luận trong nội bộ Lebanon. Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem cho rằng, thỏa thuận khung nghiêng về lợi ích của Israel và đề nghị các cuộc thương lượng chỉ nên được tiến hành theo hình thức gián tiếp. Lãnh đạo cộng đồng Druze Walid Jumblatt cũng bày tỏ phản đối thỏa thuận.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quan sát Cố vấn Bộ Ngoại giao Daniel Holler, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh ký kết một thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon, tại Bộ Ngoại giao ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Lebanon và Israel ngày 26/6 đã ký thỏa thuận khung do Mỹ bảo trợ, đặt nền tảng cho tiến trình giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Israel sẽ từng bước rút lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon, bắt đầu tại hai khu vực thí điểm trước khi mở rộng sang các địa bàn khác.

Dù vậy, việc thực thi thỏa thuận vẫn đối mặt nhiều thách thức. Theo truyền thông Lebanon, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động tại miền Nam Lebanon, trong khi vẫn duy trì hiện diện tại một số khu vực. Những diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại về triển vọng thực hiện đầy đủ các cam kết giữa hai bên.

Minh Phương

Nguồn: AA, WION.