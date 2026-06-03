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Tổng thống lâm thời Venezuela thăm Ấn Độ

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Ấn Độ từ ngày 3/6 đến 7/6. Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp xúc cấp cao đáng chú ý nhất giữa hai nước trong những năm gần đây, phản ánh nỗ lực của New Delhi nhằm củng cố quan hệ với đối tác năng lượng quan trọng tại Mỹ Latinh.

Tổng thống lâm thời Venezuela thăm Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Ấn Độ từ ngày 3/6 đến 7/6. Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp xúc cấp cao đáng chú ý nhất giữa hai nước trong những năm gần đây, phản ánh nỗ lực của New Delhi nhằm củng cố quan hệ với đối tác năng lượng quan trọng tại Mỹ Latinh.

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Tổng thống lâm thời Venezuela thăm Ấn Độ

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thăm chính thức Ấn Độ và hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal thông báo, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez sẽ hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, thương mại, đầu tư, dược phẩm, y tế, giao thông vận tải và năng lượng tái tạo.

Dự kiến, bà Delcy Rodriguez cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng lớn tại Mumbai – trung tâm tài chính và công nghiệp dầu khí của Ấn Độ. Hai bên sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế trước những biến động địa chính trị và động lực năng lượng toàn cầu.

Theo chương trình, phái đoàn Venezuela sẽ tới thăm các cơ sở thuộc lĩnh vực năng lượng, dược phẩm và sản xuất ô tô của Ấn Độ nhằm tìm hiểu năng lực công nghiệp, công nghệ và mở ra hướng hợp tác tương lai.

Chuyến thăm của Tổng thống lâm thời Venezuela diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách đa dạng hóa đối tác năng lượng và tăng cường gắn kết với các quốc gia giàu tài nguyên ngoài các khu vực tập trung truyền thống.

Trong tháng 5, Ấn Độ là thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ hai của Venezuela, với lượng nhập khẩu khoảng 427.000 thùng/ngày, chỉ sau Mỹ. Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ hiện nằm trong nhóm ba khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela thăm Ấn Độ

Năng lượng, thương mại và hợp tác Nam - Nam là nền tảng của quan hệ Ấn Độ - Venezuela. Ảnh minh họa.

Đây là lần thứ sáu bà Delcy Rodríguez thăm Ấn Độ, sau các chuyến thăm trên cương vị Ngoại trưởng năm 2015 và Phó Tổng thống vào các năm 2019, 2023, 2024 và 2025, cho thấy đà tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên.

Quan hệ Ấn Độ - Venezuela được xây dựng trên nền tảng hợp tác dầu khí, thương mại và tiếng nói chung của các nước phương Nam. Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Thanh Giang

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