Tổng thống lâm thời Venezuela sắp thăm Mỹ, bước ngoặt mới trong quan hệ song phương

Một quan chức chính phủ Mỹ vừa cho biết, tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodrígue dự kiến sẽ sớm tới thăm Mỹ. Động thái đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ giữa Washington và Caracas, đồng thời cho thấy Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiếp xúc trực tiếp với chính phủ của bà Rodríguez. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Venezuela tới Mỹ sau hơn 25 năm, ngoại trừ các chuyến dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Tổng thống Lâm thời Venezuela Delcy Rodrígue dự kiến sớm tới thăm Mỹ. Ảnh: Wion.

Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là bước chuyển đáng kể trong quan hệ song phương, kể từ khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Caracas, bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro và đưa ông sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc.

Trong một phát biểu ngày 21/1, bà Rodríguez khẳng định Venezuela đang tiếp cận đối thoại với Mỹ “không chút e ngại”, nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Washington, đối mặt với bất đồng và giải quyết các vấn đề thông qua con đường ngoại giao như một phần của tiến trình gắn kết rộng hơn. Bà nói.“Chúng tôi đang trong quá trình đối thoại và làm việc với Mỹ, xử lý cả những khác biệt và khó khăn, từ nhạy cảm nhất đến ít nhạy cảm nhất, bằng ngoại giao,”

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump, sau bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nhận định rằng lãnh đạo lâm thời Venezuela đang làm “một công việc rất tốt” và dự đoán quốc gia Nam Mỹ này sẽ thu được nhiều lợi ích kinh tế nhờ hợp tác với Washington.

Trước đó ngày 20/1, bà Rodríguez cho biết Venezuela đã nhận được 3 triệu USD từ doanh thu bán dầu mỏ, khoản tiền đầu tiên trong thỏa thuận cung cấp 50 triệu thùng dầu cho Mỹ, được Tổng thống Trump công bố sau khi ông Maduro bị bắt hồi đầu tháng.

Mỹ tiếp tục bắt giữ tàu chở dầu thứ 7 trên biển Caribe. Ảnh: WIon.

Trong bối cảnh một hạm đội tàu chiến Mỹ vẫn hiện diện ngoài khơi Venezuela, Caracas đã cho phép Washington làm trung gian môi giới việc bán dầu của nước này, tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài và trả tự do cho hàng chục tù nhân chính trị.

Trong một diễn biến mới nhất, Mỹ đã tịch thu các tàu chở dầu, gồm tàu Galileo (trước đây mang tên Veronica) và tàu M. Sofia, khi các tàu này đang neo ngoài khơi đảo Parico. Đây là một phần trong chiến dịch của Mỹ nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela.

Thanh Hằng

Nguồn: France24, Wion.