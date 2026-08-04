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Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế khu vực nước suối Xủ đổi màu

Hải Đăng
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và báo cáo của địa phương về tình trạng nước suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng chuyển màu nâu xám, bốc mùi hôi tanh, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế khu vực nước suối Xủ đổi màu

Chiều 4/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và báo cáo của địa phương về tình trạng nước suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng chuyển màu nâu xám, bốc mùi hôi tanh, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế khu vực nước suối Xủ đổi màu

Đoàn công tác kiểm tra và nắm bắt tình hình tại xã Thạch Quảng.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổ chức lấy mẫu nước quan trắc tại vị trí có hiện tượng chuyển màu, định kỳ liên tục trong 3 tháng để lãm rõ nguyên nhân.

Trong thời gian chờ kết quả phân tích mẫu nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Thạch Quảng tiếp tục phối hợp với Công an xã, các ngành chức năng theo dõi diễn biến hiện trường; tăng cường nắm tình hình và kịp thời báo cáo khi có diễn biến mới.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế khu vực nước suối Xủ đổi màu

Khu vực suối Xủ thuộc đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng được người dân phản ánh nước chuyển màu nâu xám, có mùi hôi tanh.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế khu vực nước suối Xủ đổi màu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng.

Trước đó, người dân phản ánh tại suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng xuất hiện dòng nước màu nâu xám, có mùi hôi tanh. Nguồn nước này chảy vào sông Ngang, khiến đoạn sông dài khoảng 5km chuyển màu nâu xám và xuất hiện mùi hôi.

Hiện các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước tại 3 vị trí để phân tích, xác định nguyên nhân.

Hải Đăng

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#Chủ tịch UBND tỉnh #xã Thạch Quảng #Kiểm tra #Phản ánh #suối #Mẫu nước #người dân #Tỉnh ủy #Nguyên nhân #Nông nghiệp

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