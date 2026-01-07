Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi đoàn kết

Ngày 6/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định, đất nước Nam Mỹ này đang được điều hành bởi một chính phủ hợp hiến, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng, Caracas chịu sự chi phối của bất kỳ “tác nhân bên ngoài” nào.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: Daily Maverick.

Nhà lãnh đạo Delcy Rodríguez nhấn mạnh, chỉ có chính phủ Venezuela mới có thẩm quyền quản lý và điều hành quốc gia, khẳng định không một thế lực bên ngoài nào có quyền can thiệp hay quyết định vận mệnh đất nước. Liên quan đến căng thẳng với Washington, bà Rodríguez đáp trả các tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó cảnh báo Venezuela sẽ phải “trả giá rất đắt” nếu không hợp tác với Mỹ. Nhà lãnh đạo Venezuela cho rằng những phát ngôn này mang tính đe dọa và gây sức ép chính trị. Bà đồng thời kêu gọi người dân Venezuela đoàn kết, khẳng định quốc gia này có đủ bản lĩnh và sức mạnh tinh thần để đối mặt với các thách thức và áp lực từ bên ngoài.

Trong động thái thể hiện sự ủng hộ Venezuela, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ hoan nghênh những nỗ lực mà chính phủ ở Caracas đã triển khai nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, tái khẳng định “tình đoàn kết không lay chuyển của Moscow với nhân dân và chính phủ quốc gia Nam Mỹ”.

Ở chiều ngược lại, tại cuộc họp bất thường của Hội đồng thường trực Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) ngày 6/1, Brazil và Colombia đã đồng loạt lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela, coi đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: DW.

Liên minh châu Âu (EU) cũng lên tiếng không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cũng như Tổng thống Nicolas Maduro, nhưng sẽ duy trì “sự hợp tác có mục tiêu” với chính quyền nước này. Đại diện cấp cao của EU, bà Kaja Kallas, tuyên bố liên minh đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác quốc tế để hỗ trợ một giải pháp hòa bình, do Venezuela dẫn đầu; đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Venezuela phải được tự do “quyết định tương lai của chính họ”.

Trong một tuyên bố riêng biệt – được tất cả các quốc gia thành viên EU ủng hộ, trừ Hungary, bà Kallas kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh rằng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được tôn trọng, “đặc biệt là bởi các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Tass.