Venezuela và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác năng lượng

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez vừa cho biết nước này đã đạt được nhất trí với Ấn Độ về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh Caracas đang nỗ lực tái thiết quan hệ đối ngoại và phục hồi nền kinh tế sau những biến động chính trị gần đây.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 30/1, nhất trí tăng cường hợp tác năng lượng. Ảnh: Etv Bharat.

Thông tin được bà Rodriguez đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo Tổng thống lâm thời Venezuela, hai bên đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời xem xét mở rộng quan hệ sang các ngành khác như nông nghiệp, khoa học – công nghệ, khai khoáng, du lịch, dược phẩm và công nghiệp ô tô.

Về phía New Delhi, Thủ tướng Modi cho biết, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc và mở rộng quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu đưa quan hệ Ấn Độ – Venezuela lên tầm cao mới trong những năm tới.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi chính quyền mới tại Caracas tuyên bố mở cửa ngành công nghiệp dầu khí cho các công ty tư nhân, trong khuôn khổ nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Venezuela hiện sở hữu khoảng 1/5 trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Ảnh: Cryptorank.io.

Trước đây, Venezuela từng là một trong những nhà cung cấp dầu thô quan trọng của Ấn Độ, cho đến khi Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt vào năm 2025 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Kể từ sau sự thay đổi lãnh đạo tại Venezuela, khi tổng thống Nicolas Maduro bị phế truất, Washington đã thúc đẩy Caracas mở các mỏ dầu cho các nhà đầu tư Mỹ. Theo giới chức Venezuela, khoảng 300 triệu USD thu được từ các lô dầu đầu tiên bán sang Mỹ đã được sử dụng để hỗ trợ ổn định đồng bolivar đang chịu nhiều áp lực.

Được biết, ngoài Ấn Độ, bà Rodriguez cũng đã tiến hành tiếp xúc với lãnh đạo Tây Ban Nha, Brazil và Colombia, trong nỗ lực mở rộng quan hệ ngoại giao và kinh tế. Venezuela hiện được ước tính sở hữu khoảng 1/5 trữ lượng dầu mỏ của thế giới, yếu tố được xem là then chốt trong chiến lược phục hồi kinh tế của nước này.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion