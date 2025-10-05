Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Tổng thống Masoud Pezeshkian vừa cho biết, Iran đang xem xét khả năng dời thủ đô khỏi Tehran, hướng về khu vực phía Nam đất nước, trong bối cảnh khủng hoảng nước và tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng đang đe dọa tính bền vững của thủ đô hiện tại.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong một cuộc họp tại thành phố Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan. Ảnh: Iran International

Phát biểu trong chuyến công tác đến tỉnh Hormozgan, nằm ven Vịnh Ba Tư, tống thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng việc di dời trung tâm hành chính quốc gia “không còn là lựa chọn, mà là một sự cần thiết” để ứng phó với khủng hoảng môi trường và dân số ngày càng gia tăng. Ông nhấn mạnh: “Tehran đang phải đối mặt với các vấn đề không thể đảo ngược – thiếu nước, ô nhiễm không khí nghiêm trọng và sụt lún đất. Chúng ta không thể để hàng chục triệu người tiếp tục sống trong rủi ro như vậy.”

Theo Reuters, ý tưởng di dời thủ đô không phải mới ở Iran, song đây là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm công khai ủng hộ và thúc đẩy nó như một chính sách cấp bách. Kế hoạch này, được cho là đang được thảo luận ở cấp lãnh đạo tối cao, nhằm giảm tải cho Tehran – nơi có hơn 9 triệu dân sinh sống, nhưng đang cạn kiệt nguồn nước ngầm, trong khi cơ sở hạ tầng đô thị đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nguồn tin của Iran International cho biết, ông Pezeshkian đã trình đề xuất này lên Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei từ năm trước, song chưa nhận được phản hồi chính thức. Dưới thời các chính phủ tiền nhiệm, đã có nhiều nghiên cứu đề xuất di dời thủ đô tới những thành phố như Isfahan, Qom, hoặc vùng Makran ven biển, song kế hoạch đều bị đình trệ vì chi phí khổng lồ và lo ngại tác động xã hội.

Nếu được thông qua, kế hoạch di dời thủ đô – có thể hướng đến khu vực phía Nam như tỉnh Hormozgan hoặc vùng Makran – sẽ là một bước ngoặt chiến lược trong lịch sử Iran. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quá trình này sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức về tài chính, hạ tầng, và sự chấp thuận chính trị.

Theo Reuters, Tổng thống Pezeshkian vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng việc ông công khai khẳng định nhu cầu dời đô cho thấy Tehran đang thực sự bước vào giai đoạn báo động đỏ về môi trường và dân sinh.

Vân Bình (Nguồn: Reuters, The Guardian, Iran International)