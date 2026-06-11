Tổng thống Iran: Các đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng cho thấy sự tuyệt vọng của Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng, các đe dọa của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng trước ý chí của quốc gia này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 10/6 cho rằng các đe dọa của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng trước ý chí của quốc gia hồi giáo. Ảnh: Reuters.

Ông Pezeshkian đưa ra phát biểu trên trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 10/6, phản ứng trước những tuyên bố trước đó cùng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nói rằng ông có thể ra lệnh tiến hành các đòn tấn công mới nhằm vào các nhà máy điện và cầu của Iran do Tehran “chậm trễ” trong việc ký thỏa thuận với Washington.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Các cơ sở hạ tầng thiết yếu chính là huyết mạch của người dân. Việc đe dọa nhằm vào chúng, từ mạng lưới giao thông đến ngành điện và nước, không phải là biểu hiện của sức mạnh, mà là dấu hiệu của sự tuyệt vọng trước ý chí của một quốc gia”. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, dựa trên tri thức và năng lực của đội ngũ chuyên gia, cùng với sự đoàn kết và đồng thuận dân tộc, Iran sẽ đứng vững trước mọi sức ép và đe dọa.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/6 cho biết đã phát động các cuộc phản công vào 18 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân ở Kuwait và Bahrain, cũng như Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain. IRGC sau đó tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân al-Azraq ở Jordan đêm thứ hai liên tiếp, bắn 12 tên lửa đạn đạo vào căn cứ của Mỹ.

Theo thông báo của quân đội Kuwait, hệ thống phòng không của nước này đang đối phó với các mục tiêu trên không của đối phương, trong khi hệ thống phòng không của Bahrain đã đánh chặn và phá hủy các cuộc tấn công trên không của Iran. Kuwait cũng thông báo tạm thời đóng cửa không phận như một biện pháp phòng ngừa.

Sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tấn công Iran, các tiếng nổ đã được nghe thấy ở các thành phố Sirik và Minab gần eo biển Hormuz. Ảnh: Trhaber.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, đồng thời khẳng định các đợt tấn công này nhằm đáp trả “hành động gây hấn vô cớ và kéo dài” từ phía Iran. CENTCOM cũng phủ nhận việc eo biển Hormuz bị đóng cửa hoặc bất kỳ tàu nào của họ bị tấn công, cho biết các tàu thương mại vẫn đang đi qua eo biển bất chấp các mối đe dọa từ Iran.

Ở một diễn biến khác, truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra các vụ nổ tại thành phố Sirik ở phía nam và Abik thuộc tỉnh Qazvin ở phía tây nước này, cùng với các báo cáo về hoạt động của máy bay không người lái tại một số khu vực khác.

Thanh Vân