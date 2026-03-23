Iran dọa trả đũa vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh, căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các mối đe dọa quân sự từ Mỹ, đồng thời phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Ảnh: Theonlinecitizen.

Ngày 22/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các quốc gia, nhưng “không chào đón những kẻ xâm phạm lãnh thổ Iran”. Ông nhấn mạnh những lời kêu gọi “xóa Iran khỏi bản đồ” chỉ phản ánh sự tuyệt vọng trước ý chí của người dân Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ kiên quyết đáp trả các mối đe dọa trên chiến trường.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Iran trước đó cảnh báo có thể tấn công các hệ thống năng lượng và nước của các nước láng giềng vùng Vịnh, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện tối hậu thư về việc đánh vào hệ thống năng lượng của Iran trong vòng 48 giờ nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz. Theo phía Iran, nếu hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công, toàn bộ cơ sở năng lượng, công nghệ thông tin và các nhà máy khử mặn - bao gồm những cơ sở liên quan đến Mỹ và các đồng minh trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu trả đũa. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf thậm chí cảnh báo các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Trung Đông có thể bị “phá hủy không thể đảo ngược”.

Đáng chú ý, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố eo biển Hormuz có thể bị đóng hoàn toàn nếu các nhà máy điện của nước này bị phá hủy, và chỉ được mở lại sau khi được khôi phục. Đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nên bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây tác động nghiêm trọng đến thị trường năng lượng.

Thực tế, các diễn biến quân sự gần đây đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị đình trệ đáng kể, góp phần đẩy giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh. Giới phân tích cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” nhằm vào hạ tầng dân sự có thể tiếp tục gây chấn động thị trường khi giao dịch trở lại.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công tên lửa ở Dimona, Israel ngày 22/3/2026. Ảnh: The New York Times.

Trong khi đó, giao tranh giữa Iran, Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Còi báo động không kích vang lên trên khắp Israel từ rạng sáng Chủ nhật, cảnh báo tên lửa từ Iran bay tới, sau khi hàng chục người bị thương trong đêm trong hai cuộc tấn công riêng rẽ tại các thị trấn miền nam Israel là Arad và Dimona. Quân đội Israel cho biết vài giờ sau đó họ đã tiến hành tấn công Tehran để đáp trả. Các cuộc không kích và tấn công tên lửa qua lại đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng kể từ cuối tháng 2, đồng thời làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn.

Giới quan sát nhận định, với những tuyên bố cứng rắn từ cả Washington và Tehran, nguy cơ leo thang quân sự trong thời gian tới vẫn ở mức cao, đặc biệt khi các lợi ích chiến lược liên quan đến năng lượng và an ninh hàng hải tại Trung Đông đang bị đặt vào thế đối đầu trực diện.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.