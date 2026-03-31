Ông Trump cảnh báo phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng Iran nếu đàm phán thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt các cuộc tấn công chung Mỹ–Israel đang có tiến triển, nhưng cảnh báo rằng các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Iran sẽ bị phá hủy nếu các cuộc đàm phán không sớm đi đến kết quả.

Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy các cơ sở năng lượng và nhà máy khử mặn của Iran nếu đàm phán thất bại. Ảnh: Anadolu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/3, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Nếu vì bất cứ lý do gì mà thỏa thuận không đạt được trong thời gian ngắn, điều mà có khả năng sẽ xảy ra và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức “mở cửa kinh doanh,” chúng tôi sẽ kết thúc “kỳ nghỉ tuyệt vời” của mình tại Iran bằng cách phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có thể cả các nhà máy khử mặn!)”. Mặc dù đưa ra cảnh báo, song ông Trump cũng nói rằng các “cuộc thảo luận nghiêm túc” vẫn đang diễn ra với một “chế độ Iran mới và hợp lý hơn.”

Trước đó hôm 29/3, Tổng thống Trump cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua “sứ giả” Pakistan đang tiến triển, và rằng: “Một thỏa thuận có thể được đạt khá nhanh.”

Về phía Iran, ngày 30/3, nước này khẳng định chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, cho biết các liên lạc gần đây chỉ giới hạn ở thông điệp chuyển qua trung gian. Iran cho biết đã nhận được các đề xuất hòa bình của Mỹ thông qua các bên trung gian, sau các cuộc gặp vào hôm 29/3 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết các đề xuất này là “phi thực tế, phi lý và quá mức.” Ông nói: “Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi đang chịu sự xâm lược quân sự. Do đó, tất cả nỗ lực và sức mạnh của chúng tôi đều tập trung vào việc tự vệ”.

Một tòa nhà công nghiệp và xe bồn chở nhiên liệu tại Nhà máy Lọc dầu Israel ở thành phố Haifa, Israel, bị trúng mảnh vỡ từ một tên lửa của Iran, ngày 30 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30/3 cho biết bất kỳ quyết định nào nhằm chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel đều phải “bảo đảm an ninh và lợi ích của nhân dân Iran.” Tổng thống Pezeshkian nói: “Sự kháng cự mà quân đội thể hiện, cùng với tinh thần đoàn kết quốc gia của người dân Iran trong suốt cuộc chiến là một trong những yếu tố quan trọng giúp đất nước vượt qua hoàn cảnh nghiêm trọng hiện nay”. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ tại nhiều thành phố trong việc củng cố vị thế của Iran.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu