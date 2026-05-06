Tổng thống Hàn Quốc đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 6/5 nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp, cho rằng văn kiện hiện hành có thể không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất sửa đổi Hiến pháp theo từng giai đoạn. Ảnh: Seoul Economic Daily.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Lee cho biết việc sửa đổi Hiến pháp cần được triển khai theo hướng thực tế, có thể tiến hành từng phần và theo từng giai đoạn, phù hợp với mức độ đồng thuận giữa các bên liên quan. Theo ông, cách tiếp cận linh hoạt sẽ giúp thúc đẩy các nội dung có khả năng đạt được sự thống nhất trước, thay vì chờ đợi một gói cải cách toàn diện.

Tổng thống Lee nêu rõ: “Cần có cách tiếp cận thực tiễn để thực hiện những nội dung có thể làm được”, đồng thời cho rằng việc sửa đổi từng phần theo lộ trình là phương án khả thi trong điều kiện hiện nay.

Phát biểu của người đứng đầu Nhà nước Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội dự kiến tiến hành bỏ phiếu đối với dự luật sửa đổi Hiến pháp do đảng Dân chủ cầm quyền thúc đẩy. Nội dung trọng tâm của dự luật là siết chặt các điều kiện liên quan đến việc ban bố thiết quân luật, một vấn đề thu hút sự quan tâm trong dư luận thời gian gần đây.

Tổng thống Lee lưu ý Hiến pháp Hàn Quốc đã được duy trì từ năm 1987 đến nay mà chưa có sửa đổi đáng kể. Theo ông, trong bối cảnh đất nước đã trải qua nhiều biến chuyển sâu rộng về kinh tế, xã hội và môi trường chính trị, khuôn khổ pháp lý hiện hành có thể chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong việc bảo đảm định hướng phát triển lâu dài.

Một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc tại Seoul. Nguồn: Yonhap.

Giới quan sát nhận định việc thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp theo hướng từng phần có thể giúp giảm áp lực về đồng thuận chính trị, đồng thời tạo dư địa cho các điều chỉnh tiếp theo trong tương lai. Theo quy định, mọi sửa đổi Hiến pháp tại Hàn Quốc phải được thông qua thông qua trưng cầu ý dân, sau khi được Quốc hội phê chuẩn. Quy trình này đòi hỏi mức độ đồng thuận cao, do đó cách tiếp cận theo từng giai đoạn được xem là phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap.