Ba nước EU duy trì lệnh cấm đơn phương đối với một số nông sản Ukraine

Ba quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Ba Lan, Hungary và Slovakia hiện vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đơn phương đối với một số mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do sâu rộng và toàn diện (DCFTA) giữa EU và Ukraine.

Ba quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Ba Lan, Hungary và Slovakia hiện vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đơn phương đối với một số mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine. Ảnh: United24

Thông tin trên được trang European Pravda dẫn ngày 26/5, cho biết các biện pháp hạn chế vẫn đang được áp dụng ở cấp quốc gia, nằm ngoài cơ chế điều phối chung của EU.

Một quan chức cấp cao của EU cho biết các lệnh cấm đơn phương nói trên chủ yếu xuất phát từ yếu tố chính trị, trong bối cảnh các quy định thương mại đã được điều chỉnh và bổ sung các điều khoản bảo vệ, cho phép kích hoạt cơ chế phòng vệ chính thức nếu hàng nhập khẩu từ Ukraine gây áp lực đáng kể đối với thị trường nông sản nội khối.

Theo quan chức này, Ủy ban châu Âu đang duy trì đối thoại với Ba Lan, Hungary và Slovakia nhằm thúc đẩy các nước này dỡ bỏ biện pháp hạn chế và trở lại khuôn khổ thương mại đã thống nhất với Ukraine.

Vấn đề nhập khẩu nông sản Ukraine đã trở thành một nội dung nhạy cảm trong EU. Ảnh: European Pravda

Trước đó, Romania và Bulgaria cũng từng áp dụng các biện pháp tương tự đối với nông sản Ukraine, song sau đó đã chuyển sang cơ chế cấp phép nhập khẩu phối hợp trực tiếp với Kiev theo quy định điều chỉnh của EU.

Diễn biến này cho thấy những căng thẳng thương mại vẫn tiếp diễn trong nội bộ EU liên quan đến nông sản Ukraine, trong bối cảnh các quốc gia thành viên vừa phải thực hiện cam kết hỗ trợ Ukraine, vừa đối mặt với áp lực bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong nước.

Trong thời gian qua, vấn đề nhập khẩu nông sản Ukraine đã trở thành một nội dung nhạy cảm trong EU, khi một số nước cho rằng lượng hàng hóa gia tăng có thể tạo sức ép cạnh tranh đối với thị trường nội khối.

Ủy ban châu Âu tiếp tục kêu gọi các quốc gia liên quan tuân thủ khuôn khổ thương mại chung, đồng thời sử dụng các cơ chế phòng vệ hợp pháp thay vì áp dụng các biện pháp đơn phương. Cùng với đó, các tranh luận về thương mại nông sản cũng đang tác động tới tiến trình mở rộng EU, trong đó có vấn đề gia nhập của Ukraine, khi một số khác biệt lợi ích giữa các quốc gia thành viên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Vân Bình