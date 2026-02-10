Hàn Quốc: Tổng thống kêu gọi Quốc hội đẩy nhanh tiến trình lập pháp ứng phó biến động toàn cầu

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, ngày 10/2, đã lên tiếng kêu gọi Quốc hội nước này đẩy nhanh tiến trình lập pháp, cho rằng tốc độ ban hành luật hiện nay chưa đủ để giúp đất nước chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Xanh, ngày 10/2. Ảnh: Arirang.

Phát biểu tại cuộc họp nội các tổ chức tại Nhà Xanh, Tổng thống Lee nhấn mạnh: “Với tốc độ lập pháp như hiện nay, rất khó để ứng phó một cách chủ động trước những biến động của cộng đồng quốc tế”. Theo ông, bối cảnh hiện nay của Hàn Quốc khác xa so với thời kỳ bình thường trước đây, khi mức độ bất ổn toàn cầu gia tăng và cạnh tranh giữa các quốc gia trở nên gay gắt đến mức làm xáo trộn trật tự hiện hữu.

Ông cũng lưu ý tốc độ thay đổi của trật tự quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo đang vượt xa dự báo. Ông cho biết: “Dù chúng ta nỗ lực đến đâu, nếu không tiến nhanh hơn các nước khác, chúng ta sẽ ngay lập tức tụt lại trong cuộc cạnh tranh”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập đến tình trạng chậm trễ trong hoạt động lập pháp tại Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm thông qua các đạo luật nhằm củng cố năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo ông, điều này đặc biệt quan trọng để hỗ trợ các cuộc đàm phán thương mại với đối tác nước ngoài cũng như thúc đẩy cải cách các quy định hành chính.

Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Lee kêu gọi các đảng phái gạt bỏ khác biệt chính trị, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết trong quá trình hoạch định chính sách. Ông đề nghị các nghị sĩ, với tư cách là người đại diện của nhân dân, cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn, nhất là trong các vấn đề liên quan đến đối ngoại.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách tăng cường vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy các hiệp định thương mại và đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng khung pháp lý linh hoạt và kịp thời sẽ đóng vai trò then chốt để nền kinh tế duy trì sức cạnh tranh trong giai đoạn biến động hiện nay.

Ngọc Liên

Nguồn: Arirang.