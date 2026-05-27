Nhật Bản thông qua dự luật thành lập cơ quan tình báo quốc gia tại Ủy ban Thượng viện

Ngày 26/5, Ủy ban Nội các của Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật liên quan đến việc thành lập “Cơ quan Tình báo Quốc gia”. Dự luật hiện đã hoàn tất một bước xem xét quan trọng tại ủy ban và dự kiến sẽ được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể Thượng viện vào ngày 27/5.

Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: CCTV

Theo nội dung dự luật, Nhật Bản hướng tới xây dựng một hệ thống tình báo mới theo hướng tập trung và thống nhất hơn. Trong đó, “Hội đồng Tình báo Quốc gia” sẽ đóng vai trò cơ quan điều phối trung tâm, đảm nhiệm việc tổng hợp và định hướng hoạt động giữa các cơ quan liên quan, còn “Cơ quan Tình báo Quốc gia” sẽ là đơn vị trực tiếp triển khai thực thi các nhiệm vụ nghiệp vụ.

Cơ quan mới được giao phạm vi chức năng rộng, bao gồm tăng cường thu thập, phân tích và điều phối thông tin trong các lĩnh vực an ninh quốc gia, phòng chống khủng bố, cũng như mở rộng hoạt động liên quan đến tình báo đối ngoại và các vấn đề an ninh xuyên biên giới. Đây được xem là nỗ lực nhằm nâng cao khả năng dự báo và ứng phó trước các thách thức an ninh ngày càng phức tạp trong khu vực và trên thế giới.

Nhật Bản hiện chưa công bố đầy đủ cơ chế vận hành chi tiết của mô hình tình báo mới. Tuy nhiên, theo các thảo luận tại Quốc hội, sáng kiến này được đánh giá là một bước điều chỉnh đáng chú ý trong cấu trúc an ninh quốc gia, phản ánh xu hướng tăng cường năng lực tình báo trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực biến động.

Nhật Bản hướng tới xây dựng một hệ thống tình báo mới theo hướng tập trung và thống nhất hơn. Ảnh: CCTV

Bên cạnh đó, dự luật cũng đang tạo ra nhiều ý kiến tranh luận trong nội bộ Nhật Bản, đặc biệt xoay quanh những lo ngại liên quan đến quyền riêng tư của công dân, khả năng giám sát mở rộng và tác động đối với quyền tự do ngôn luận.

Giới quan sát tại Nhật Bản nhận định, việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia nếu được thông qua sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình tái cấu trúc hệ thống an ninh, hướng tới mô hình quản lý thông tin tập trung hơn, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Vân Bình