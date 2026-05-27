Cộng đồng quốc tế hỗ trợ châu Phi gần 500 triệu USD ứng phó dịch Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác quốc tế đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch Ebola tại khu vực Trung Phi trong bối cảnh virus lan nhanh, số ca tử vong gia tăng và nguồn lực y tế chịu áp lực lớn.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng số cam kết hỗ trợ khẩn cấp hiện đã đạt gần 500 triệu USD nhằm tăng cường năng lực ứng phó và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi cho biết các chính phủ và tổ chức quốc tế đã cam kết đóng góp khoảng 498,8 triệu USD tại một cuộc họp cấp bộ trưởng, nhằm tập trung hỗ trợ các quốc gia chịu ảnh hưởng và có nguy cơ cao.

Nguồn tài chính huy động bao gồm 160 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho Cộng hòa Dân chủ Congo, 82 triệu USD từ Mỹ và khoảng 57 triệu USD từ các đối tác châu Âu, cùng khoản hỗ trợ khẩn cấp bổ sung từ Liên hợp quốc.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo dịch bệnh đang vượt quá khả năng kiểm soát, trong khi các hệ thống y tế tại khu vực bị ảnh hưởng chịu sức ép lớn do số ca nhiễm tiếp tục tăng.

Theo số liệu cập nhật, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm, trong đó có hơn 100 ca xác nhận và trên 220 ca tử vong do nghi nhiễm virus Ebola. Uganda cũng ghi nhận các ca lây nhiễm rải rác, với một số trường hợp tử vong đã được xác nhận.

WHO cho rằng quy mô dịch bệnh có thể còn lớn hơn nhiều khi các chuyên gia nhận định virus có khả năng đã lưu hành trong cộng đồng một thời gian trước khi được phát hiện.

Người đứng đầu WHO cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang gây khó khăn cho công tác kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Theo ông Tedros, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang đối mặt với khủng hoảng kép là dịch bệnh và xung đột khi đợt bùng phát dịch Ebola tại tỉnh Ituri đang lan nhanh hơn tốc độ ứng phó. Việc ngăn chặn dịch Ebola phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tiếp cận nhân đạo.

Tuy nhiên, tình trạng bất ổn an ninh đang là một trở ngại lớn ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà các cuộc xung đột liên quan đến một loạt nhóm vũ trang đã tàn phá suốt 3 thập kỷ qua. Phần lớn các dịch vụ công tại các vùng nông thôn thuộc tỉnh Ituri đã không thể hoạt động.

Ông Tedros cho rằng các cuộc xung đột đang gây ra tình trạng di tản hàng loạt, đẩy những người từng tiếp xúc với mầm bệnh vào các trại tị nạn quá tải và phá hủy các hành lang khoanh vùng dập dịch quan trọng. Ông kêu gọi tất cả các bên xung đột nhất trí một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để kiểm soát đợt bùng phát dịch này, nhằm cho phép các đội ngũ y tế tiếp cận khu vực ảnh hưởng một cách an toàn và bền vững.

Đợt bùng phát hiện nay liên quan đến chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

Các chuyên gia y tế cảnh báo điều này khiến công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn so với các đợt bùng phát trước đây.

Giới chức y tế nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp, giám sát dịch tễ và triển khai nhanh các biện pháp kiểm soát là yếu tố then chốt nhằm ngăn chặn nguy cơ lan rộng trên toàn khu vực.

Trong diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal ngày 26/5 đưa tin Mỹ sẽ mở một trung tâm cách ly tại Kenya. Cơ sở này chủ yếu dành cho những công dân Mỹ dương tính với virus Ebola hoặc đã tiếp xúc với mầm bệnh, cần phải sơ tán khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hiện kế hoạch này của Mỹ đang chờ chính quyền Kenya phê duyệt. Washington triển khai kế hoạch này sau khi một bác sĩ người Mỹ bị nhiễm virus Ebola trong khi làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã được đưa đến Đức để điều trị vào tuần trước.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tuần trước thông báo các thường trú nhân hợp pháp, được gọi là người có thẻ xanh, từng lưu trú tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan trong vòng 21 ngày qua sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ./.

Theo TTXVN