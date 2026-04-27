Tổng thống Donald Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 cho biết Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài hai tháng giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh Tehran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”, sau khi Iran cho rằng Washington cần dỡ bỏ các rào cản đối với một thỏa thuận, bao gồm việc phong tỏa các cảng của Iran.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump nói “hy vọng Iran sẽ hành động một cách khôn ngoan”. Ông nhấn mạnh: “Nếu họ muốn đàm phán, họ có thể đến gặp chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi.” Ông Trump nói thêm: “Họ biết rõ điều gì phải có trong thỏa thuận. Rất đơn giản: họ không thể có vũ khí hạt nhân, nếu không thì không có lý do gì để gặp nhau”.

Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố các tuyến đường ống dầu của Iran có thể bị “nổ từ bên trong” trong khoảng ba ngày nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục duy trì. Ông Trump nói: “Khi bạn có một hệ thống mà lượng dầu khổng lồ đang chảy qua, nếu vì bất kỳ lý do nào đường đó bị đóng lại vì không thể tiếp tục đưa dầu vào container hoặc tàu chở hàng - điều đã xảy ra với họ; họ không còn tàu do bị phong tỏa thì điều xảy ra là đường ống đó sẽ nổ từ bên trong”. Ông Trump nói thêm: “Và họ nói rằng họ chỉ còn khoảng ba ngày nữa trước khi điều đó xảy ra”. Theo Tổng thống Mỹ, nếu kịch bản này xảy ra, Iran có thể mất tới một nửa năng lực sản xuất dầu.

Cũng trong phát biểu mới nhất, ông Trump chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì thiếu sự hỗ trợ đối với Mỹ trong vấn đề liên quan đến Iran, đồng thời đề cập đến việc một số nước đồng minh có kế hoạch triển khai lực lượng sau khi xung đột kết thúc, cho rằng điều này “không phù hợp”.

Trước đó ngày 25/4, ông Trump đã hủy kế hoạch để phái đoàn Mỹ tới Islamabad (Pakistan) nhằm gặp đại diện Iran. Động thái này được cho là phản ánh tình trạng bế tắc trong nỗ lực khôi phục đối thoại giữa hai bên, trong bối cảnh các bất đồng về chương trình hạt nhân, trừng phạt và an ninh khu vực tiếp tục chưa được giải quyết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thực hiện các chuyến công tác tới Oman và hai lần tới Pakistan trong cuối tuần qua, trước khi tới Moskva để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Hai. Truyền thông Iran cho biết, chuyến thăm Pakistan lần thứ hai của ông Araghchi nhằm chia sẻ “lập trường và quan điểm của Iran về khuôn khổ cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt hoàn toàn tình hình xung đột”. Hãng thông tấn ISNA của Iran vừa tiết lộ, Teheran đã chuyển “các thông điệp bằng văn bản” tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan, trong đó đề cập đến “một số lằn ranh đỏ của Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz”. Phía Iran nhấn mạnh các nội dung này không nằm trong bất kỳ tiến trình đàm phán nào.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.